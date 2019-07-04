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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

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Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu

Avustralyalı araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu yüzünden nesilleri tehlike altında olan koalaların türünü devam ettirecek, hastalık taşımayan koala türlerinin bulunduğunu açıkladı.

Avustralyalı araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu yüzünden nesilleri tehlike altında olan koalaların türünü devam ettirecek, hastalık taşımayan koala türlerinin bulunduğunu açıkladı.

Adelaide Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, Güney Avustralya'daki Kanguru Adası'nda klamidya enfeksiyonu taşımayan sağlıklı koalalar bulundu.

Araştırmacılar Güney Adelaide bölgesinden aldıkları 75 dişi koala ile Kanguru Adası'ndan toplanan 170 dişi koalaya klamidya ve koala retrovirüsü testi uyguladı.

Test sonuçlarına göre, Adelaide'dan alınan hayvanların yüzde 47,5'inde klamidya enfeksiyonu bulunurken, adadan alınan koalaların hiçbirinde hastalık ve virüse rastlanmadı.

Sağlıklı koalalar türün geleceğinin sigortası

Adelaide Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesinden araştırma ekibinin başındaki Jessica Fabijan, "Klamidyadan tamamen korunmuş bu popülasyon, koala türünün geleceğinin sigortası. Diğer azalan popülasyonları yeniden artırmak için Kanguru Adası'ndaki koalalarımıza ihtiyacımız olabilir." ifadesini kullandı.

Koalaları etkileyen klamidya, insana bulaşan türden farklı. Cinsel yolla bulaşan hastalık, dişi koalalarda kısırlık, körlük ve ölüme neden oluyor. Koala popülasyonu arasında oldukça yaygın görülen hastalık, okaliptüs ağaçlarında yaşayan Avustralya'ya özgü keseli hayvanların neslini tehdit ediyor.

Araştırmanın sonuçları Nature Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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