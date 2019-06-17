Knights Chronicle’a yeni Kudretlendirme kahramanları katılıyor
Knights Chronicle’ın en son güncellemesi, yeni Kudretlendirme kahramanlarının yanı sıra farklı içerikler ve fırsatlarla RPG hayranlarına doyumsuz bir oyun keyfi sunacak.
Oyuncular en başından beri sevdikleri yeni Kudretlendirme kahramanları Ruby ve Esna'yı inceleyebilir. Ruby ve Esna da Kudretlendirme ile istatistiklerini yükseltebilir ve Kudretlendirme maksimum seviyeye ulaşınca ek bir pasif yetenek kazanabilir. Ayrıca Kudretlendirme ile bu kahramanların görünümleri de değişiyor. Bunun yanı sıra oyuncular, Knights Chronicle’da bir Kadim Irk olan Dryan’lar hakkındaki yeni hikaye ile gelen Dryan kahramanı Tarkus’un keyfini çıkarabilirler.
Knights Chronicle’a gelecek diğer güncelleme içerikleri ise şöyle:
• Nina’nın Zor Zindan’ı için Kıyamet Seviyesi – Bugün itibariyle oyuncular SRR kahraman Nina’nın özel Zor Zindanında yeni Kıyamet zorluk seviyesini, iki hafta boyunca gerekenin yarısı kadar enerji miktarıyla deneyebilir.
• Arena İçeriği Güncellemesi – Arena’nın yeniden dolma süresi 10 dakikadan 30 dakikaya yükseltilerek oyuncuların sıkıntısı azaltıldı.
• Baş Düşman Savaşı Güncellemesi - Bugünden itibaren oyuncular Baş Düşman Savaşı içeriklerinden daha çok zevk alacakları ödüllerden bolca alabilir.
Knights Chronicle güncellemesini kutlamak için çeşitli fırsatlar hazırlandı. Oyuncular 7 gün boyunca oyuna giriş yaparak ★4 SSR kahraman seçici ve 200 Kristal kazanabilir.
Knights Chronicle klasik tur tabanlı RPG oynanışı, Japon animelerden esinlenmiş bir tema ve konsol ile PC standartlarında bir hikaye içeriği sunmaktadır. Oyun aynı zamanda zindanlarda gerçek zamanlı 5 kişilik grupla oynayabilmeyi, inanılmaz 3D animasyonlu yetenekleri ile harika ve detaylı görseller ve seçebileceğiniz 100’den fazla kahraman gibi öne çıkan özelliklere sahip.
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