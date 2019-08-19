Knights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKnights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı
GeriTeknoloji Knights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.08.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Knights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Knights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı

Netmarble, anime temalı rol yapma oyunu Knights Chronicle için yeni bir güncelleme yayınlayarak yeni kahramanlar Eurora ve Baskerville’ın oyuna katıldığını duyurdu. Bu güncellemede hayranların gözde Destek Kahramanı Karen'e gelen ve yeni pasif beceriler edinmesine olanak sağlayan yeni kudretlendirme de yer alıyor.

Karen, kudretlendirme öncesi yetenekleri arasında, Su/Işık müttefiklerinin YP Yenileme Miktarını yüzde 20 artıran bir güçlendirme ve YP'si en düşük müttefike yüzde 10 süre bazlı iyileştirme veren bir pasif yeteneği olan bir Su Destek Kahramanı. 

Knights Chronicle'ye, Eurora ve Baskerville gibi yeni kahramanlar da katıldı. Üstelik Baskerville, lonca dükkanından alınabilir. Bugünden başlayarak, 28 Ağustos 2019 tarihine kadar, oyuncuların, Eurora'yı çağırmak için kullanılabilecekleri "Zor Zindan Etkinlik Bileti" kazanmaları amacıyla "Erandel Zor Zindanı" da açık olacak. 

Knights Chronicle'ye gelen diğer güncellemeler ise şöyle: 

Oto Tekrar - Oyuncular, artık daha önce tamamlanmış bölümleri oto tekrarlarken, tekrarlama sayısını seçebilecek.
Lonca Dükkanı - Lonca dükkanına birkaç yenilik geldi; bunların arasında SSR Kahraman Bileti de var.
Knights Chronicle klasik tur tabanlı oynanışı, Japon animelerden esinlenmiş br tema ve konsol ile PC standartlarında bir hikaye içeriği sunmaktadır. Oyun aynı zamanda zindanlarda gerçek zamanlı 5 kişilik grupla oynayabilmeyi, inanılmaz 3D animasyonlu yetenekleri ile harika ve detaylı görseller ve seçebileceğiniz 100’den fazla kahraman gibi öne çıkan özelliklere sahip.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?