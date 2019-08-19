Knights Chronicle'a yeni kahramanlar katıldı
Netmarble, anime temalı rol yapma oyunu Knights Chronicle için yeni bir güncelleme yayınlayarak yeni kahramanlar Eurora ve Baskerville’ın oyuna katıldığını duyurdu. Bu güncellemede hayranların gözde Destek Kahramanı Karen'e gelen ve yeni pasif beceriler edinmesine olanak sağlayan yeni kudretlendirme de yer alıyor.
Karen, kudretlendirme öncesi yetenekleri arasında, Su/Işık müttefiklerinin YP Yenileme Miktarını yüzde 20 artıran bir güçlendirme ve YP'si en düşük müttefike yüzde 10 süre bazlı iyileştirme veren bir pasif yeteneği olan bir Su Destek Kahramanı.
Knights Chronicle'ye, Eurora ve Baskerville gibi yeni kahramanlar da katıldı. Üstelik Baskerville, lonca dükkanından alınabilir. Bugünden başlayarak, 28 Ağustos 2019 tarihine kadar, oyuncuların, Eurora'yı çağırmak için kullanılabilecekleri "Zor Zindan Etkinlik Bileti" kazanmaları amacıyla "Erandel Zor Zindanı" da açık olacak.
Knights Chronicle'ye gelen diğer güncellemeler ise şöyle:
Oto Tekrar - Oyuncular, artık daha önce tamamlanmış bölümleri oto tekrarlarken, tekrarlama sayısını seçebilecek.
Lonca Dükkanı - Lonca dükkanına birkaç yenilik geldi; bunların arasında SSR Kahraman Bileti de var.
Knights Chronicle klasik tur tabanlı oynanışı, Japon animelerden esinlenmiş br tema ve konsol ile PC standartlarında bir hikaye içeriği sunmaktadır. Oyun aynı zamanda zindanlarda gerçek zamanlı 5 kişilik grupla oynayabilmeyi, inanılmaz 3D animasyonlu yetenekleri ile harika ve detaylı görseller ve seçebileceğiniz 100’den fazla kahraman gibi öne çıkan özelliklere sahip.
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