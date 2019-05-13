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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Knights Chronicle yeni Kudretlendirme kahramanlarını tanıtıyor

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Knights Chronicle yeni Kudretlendirme kahramanlarını tanıtıyor

Knights Chronicle’ın büyük güncellemesiyle gelen yeni karakterler ve kahramanlar, yeni Kudretlendirme ve içerikler sayesinde mobil RPG hayranları için yeni bir maceranın kapılarını aralıyor.

Netmarble Corp. popüler anime temalı mobil RPG Knights Chronicle için hazırladığı, içerisinde oyuncuların deneyeceği ve eğleneceği tümü yeni Kudretlendirme kahramanlarından oluşan büyük güncellemeyi duyurdu.

Güncellemeyle oyuncular en başından beri sevdikleri yeni Kudretlendirme kahramanları Ruby ve Esna’yı inceleyebilir. Ruby ve Esna, Kudretlendirme ile istatistiklerini yükseltebilir ve Kudretlendirme maksimum seviyeye ulaşınca ek bir pasif yetenek kazanabilir. Ayrıca Kudretlendirme bu kahramanların görünümlerini de değiştiriyor. Oyuncular Knights Chronicle’da bir Kadim Irk olan Dryan'lar hakkındaki yeni hikaye ile gelen Dryan kahramanı Tarkus'un keyfini çıkarabilir.

Knights Chronicle'a gelecek diğer güncelleme içerikleri:

Nina’nın Zor Zindan'ı için Kıyamet Seviyesi – Bugünden itibaren oyuncular SRR kahraman Nina'nın özel Zor Zindan'ında yeni Kıyamet zorluk seviyesini, iki hafta boyunca gerekenin yarısı kadar enerji miktarıyla deneyebilir.

Arena İçeriği Güncellemesi - Arena'nın yeniden dolma süresi 10 dakikadan 30 dakikaya yükseltilerek oyunculara avantaj sağlandı.

Baş Düşman Savaşı Güncellemesi - Bugünden itibaren oyuncular Baş Düşman Savaşı içeriklerinden daha çok zevk alacakları bol ödüller alabilir.

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