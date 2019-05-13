Knights Chronicle yeni Kudretlendirme kahramanlarını tanıtıyor
Knights Chronicle’ın büyük güncellemesiyle gelen yeni karakterler ve kahramanlar, yeni Kudretlendirme ve içerikler sayesinde mobil RPG hayranları için yeni bir maceranın kapılarını aralıyor.
Netmarble Corp. popüler anime temalı mobil RPG Knights Chronicle için hazırladığı, içerisinde oyuncuların deneyeceği ve eğleneceği tümü yeni Kudretlendirme kahramanlarından oluşan büyük güncellemeyi duyurdu.
Güncellemeyle oyuncular en başından beri sevdikleri yeni Kudretlendirme kahramanları Ruby ve Esna’yı inceleyebilir. Ruby ve Esna, Kudretlendirme ile istatistiklerini yükseltebilir ve Kudretlendirme maksimum seviyeye ulaşınca ek bir pasif yetenek kazanabilir. Ayrıca Kudretlendirme bu kahramanların görünümlerini de değiştiriyor. Oyuncular Knights Chronicle’da bir Kadim Irk olan Dryan'lar hakkındaki yeni hikaye ile gelen Dryan kahramanı Tarkus'un keyfini çıkarabilir.
Knights Chronicle'a gelecek diğer güncelleme içerikleri:
Nina’nın Zor Zindan'ı için Kıyamet Seviyesi – Bugünden itibaren oyuncular SRR kahraman Nina'nın özel Zor Zindan'ında yeni Kıyamet zorluk seviyesini, iki hafta boyunca gerekenin yarısı kadar enerji miktarıyla deneyebilir.
Arena İçeriği Güncellemesi - Arena'nın yeniden dolma süresi 10 dakikadan 30 dakikaya yükseltilerek oyunculara avantaj sağlandı.
Baş Düşman Savaşı Güncellemesi - Bugünden itibaren oyuncular Baş Düşman Savaşı içeriklerinden daha çok zevk alacakları bol ödüller alabilir.
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