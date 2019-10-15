Klavyelerde artık Emoji tuşu da olacak
Özellikle akıllı telefonlarda sıkça kullanılan emojiler gün geçtikçe çeşit olarak artarken, diğer yandan şirketler de emojilere olan bu ilgiye kayıtsız kalmıyor. Bu kapsamda yazılım devi Microsoft, üreteceği yeni nesil klavyelerinde Office ve Emoji tuşlarına yer vermeyi planlıyor.
Microsoft, hemen herkesin kullanmaktan geri durmadığı emojileri bilgisayar ortamında kullanımını kolaylaştırmak için yeni bir çözüm buldu. Geliştireceği yeni klavyelerine Office ile birlikte Emoji tuşu eklemeyi planlayan şirket, böylece kullanıcıların PC başında yazışırken de kolayca emojileri kullanabilmesine olanak vermeyi planlıyor.
Windows tuşu ile birlikte dikkat çekecek diğer tuş ise Office olacak. Office logosuyla klavyede yerini alması beklenen yeni tuşa basıldığında Office uygulamaları açılacak. Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamalar kolayca açılabilecek.
Microsoft'un dışında diğer klavye üreticilerinin bu tuşlara klavyelerinde yer verip vermeyeceği ise henüz belirsiz. Bu hafta içinde satışa sunulması planlanan klavyenin fiyatı ise 59.99 dolar olacak.
Özellikle WhatsApp'ı PC üzerinden kullanan pek çokları için bu tuş oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.
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