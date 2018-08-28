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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.08.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Klavye üzerindeki ısı izlerinden parola çalınabilir

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Klavye üzerindeki ısı izlerinden parola çalınabilir

Siber tehditleri inceleyen bir grup akademisyen ‘Thermanator‘ adını verdikleri yeni bir saldırı yöntemi keşfetti. Buna göre, bilgisayar klavyesinde yazdığınız giriş bilgileriniz veya parolanız vücut ısınız kullanılarak çalınabilir. Küresel anitivirüs yazılım kuruluşu ESET, henüz sadece akademik araştırma düzeyindeki bu sıra dışı saldırı yöntemini mercek altına aldı.

ESET Güvenlik Araştırmacısı Tomas Foltyn’in derlediği bilgilere göre Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 30 kullanıcının dört farklı klavyede hem güçlü hem zayıf 10 farklı parola girmesini sağladılar. Ardından bir termal görüntüleme kamerası kullanarak henüz basılmış tuşlarda kalan ısı izlerini taradılar. 

İkinci aşamada ise ‘düşmanlar‘ olarak hareket edecek bu alanda uzman olmayan sekiz kişinin katılımıyla, termal görüntüleme verilerinden hareketle basılan tuşları sırasıyla bulmaları istendi ve bu işlem eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildi. Özetle bu kişiler, kamera tarafından ilk tuşa basıldıktan sonraki 30 saniye içerisinde basılan tüm tuşları sırasıyla başarılı bir şekilde tespit ettiler. 

Bir dakika sonra da ısı tespit edilebiliyor

Bulgularını “Thermanator: Thermal Residue-Based Post Factum Attacks On Keyboard Password Entry” adlı makalede açıklayan araştırmacılar, kısmi tuş basımlarını ilk tuşa basıldıktan bir dakika sonra elde edebilmenin mümkün olduğunu ortaya koydular. Böylece bulmacanın elde edilen parçaları kolayca parola kırma saldırıları için kullanılabilir.

Bu arada "Thermanator" araştırması, tek parmakla yazı yazan kişilerin her tuşta bıraktığı büyük ısı kalıntısı göz önünde bulundurularak, bu saldırıya karşı özellikle duyarlı olduklarını da ortaya koydu. On parmakla yazı yazanlar, parmaklarını klavye üzerinde daha çok dinlendirdikleri için daha büyük termal iz bırakmaktadırlar ve bu anlamda daha güvendedirler. 

Saldırı olabilmesi için kurban hemen yerinden kalkmalı

Saldırının işleyebilmesi için bir dizi koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir.Özellikle, kurbanın hassas bilgilerini tuşladıktan kısa bir sonra sistemden uzaklaşması gerekmekte ve kameranın klavyeyi açık bir görüş açısıyla görüntüleyebilmesi gerekmektedir. 

Panzehirler: Termal gürültü ve fare kullanımı

Akademisyenler, verinin ele geçirilmesini imkansız ya da çok zor kılacak bir dizi risk azaltıcı yöntem de öneriyor. Bunlar arasında, kişinin hassas bilgilerini girdikten sonra ellerini klavyeye sürmesi ya da rastgele şeyler tuşlayarak klavye üzerindeki kalıntılarda bir tür ‘termal gürültü‘ yaratması geliyor. Diğer panzehirler ise fare (mouse) kullanılarak ekran üzerindeki klavyeden parola karakterlerinin seçilmesi gibi yöntemler içeriyor.

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