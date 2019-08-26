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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
26.08.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Klavye seslerinden yazılanları tespit eden yazılım sınıfta kaldı

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Klavye seslerinden yazılanları tespit eden yazılım sınıfta kaldı

ABD’nin Southern Methodist Üniversitesi’nde yeni nesil bir casus yazılım geliştirildi. Kullanıcıların klavye seslerinden, yazılanları tespit eden yazılımın başarı oranının yüzde 40 olduğunu belirten Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, “İstenirse kişisel bilgilerin ele geçirilmesi için bu tip yazılımlara ihtiyaç duyulmaz. Kişisel verilerimizi kendi isteğimizle zaten her yerde paylaşıyoruz” dedi.

Southern Methodist University’e (SMU) bağlı Darwin Deason Siber Güvenlik Teknolojisi araştırmacıları, bilgisayar klavyesinde yazı yazarken oluşan akustik sinyal ya da ses dalgalarının, cep telefonlarıyla başarılı bir şekilde tespit edilebilen bir yazılım geliştirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, casus yazılım ve günümüzde giderek tartışmalı hale gelen ‘kişisel verilerin korunması’ konusunu değerlendirdi. Çevik, “Klavyede yazılan metni tuş seslerinden yola çıkarak tahmin etme yöntemi ütopik bir yaklaşım. Yazılımın başarı oranı da yüzde 40’larda kaldı. Bugün sosyal medya kullanarak kişisel verilerimizi kendi isteğimizle tüm dünya ile paylaşıyoruz” dedi.

“KOLAY BİR İŞ DEĞİL”

SMU araştırmacıları tarafından geliştirilen casus yazılım hakkında konuşan Doç. Dr. Çevik, “Makine öğrenmesinin temelinde eğitme gelir. Uygulamanızı eğitmeniz için ciddi miktarda veri setine ihtiyacınız var. Bununla birlikte, kullanılan klavyenin türü, bunun yanı sıra klavyeyi kullanan kişinin fiziksel özellikleri, hatta ve hatta o anki ruh hali bile tuş takımına uygulanan basıncı ve dolayısıyla tuşlardan çıkacak ses dalgalarının niteliklerini etkileyeceğinden bunları doğru şekilde anlamlandırmak o kadar da kolay değil” diye konuştu.

“BİLGİLERİMİZİN KİMLE PAYLAŞILDIĞINI BİLMİYORUZ”

Günümüzde kişisel verilere sahip olmak için  ‘casus yazılımlara’ ihtiyaç duyulmadığının altını çizen Doç. Dr. Çevik, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Hâlihazırda zaten bütün bilgilerimiz bütün dünyaya açık. Mikrofon ve kamera gibi donanıma sahip bütün elektronik cihazlarda yüklü herhangi bir uygulama, sizin ortamda konuştuğunuz tüm sesleri ve sizin görüntünüzü sizin izniniz olmadan alıp bir yerlere transfer edebilir. Buna akıllı televizyonlar da dâhil. Aynı şekilde, birçok kişinin akıllı telefonunda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi uygulamalar mevcut. Bu uygulamaları aktive ederken bilgi paylaşımı yapmalarına izin veriyoruz. Arka planda sizin telefonunuzda kayıtlı olan verilerinizden ne kadarını nereye gönderiyor, ya da kimlerle paylaşıyor bilgimiz var mı? Ya da bu uygulamaların sahibi şirketler kime ne garantisi veriyor? Bütün dünya size bedava bilgi aktarımında bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde, sizin telefonunuz ya da bilgisayarınız üzerinde yaptığınız finansal işlemlerden tutun şifrelerinize kadar her şey paylaşılabilir veri haline geliyor.”

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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