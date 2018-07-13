KKTC'nin internet hızı 6’ya katlanacak!

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ile Kuzey Kıbrıs'ın ana internet sağlayıcısı KKTC Telekomünikasyon Dairesi arasında 3 yıllık toplu internet alımına yönelik protokol imzalandı.



Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında Lefkoşa’da imzalanan protokol kapsamında, KKTC Telekomünikasyon Dairesi, Türk Telekom’un Kuzey Kıbrıs'a sağladığı teknik altyapı ve imkanlar üzerinden 3 yıl daha uygun fiyat ve daha yüksek kapasiteyle internet hizmeti alacak.



Yapılan anlaşma ile KKTC Telekomünikasyon Dairesi, halihazırda 75 gigabit olan internet kapasitesini 3 yıl içinde 2'ye katlayarak yaklaşık 160 gigabit’e kadar, şu anda saniyede 5 megabit olan son kullanıcı internet hızını da yaklaşık 6 kat arttırarak saniyede 30 megabit’e kadar çıkarmayı hedefliyor. Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs’ta KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmet verdiği sayıları 30’u bulan internet servis sağlayıcısı ve 2 mobil operatörün abonelerine sunduğu internet hizmetlerinde de hız ve kalite artışı sağlanırken, 20 bin ADSL/VDSL ve 50-60 bin civarında Wi-Fi son kullanıcısı da bundan olumlu yönde etkilenecek.



Yapılan 3 yıllık taahhüt sayesinde uygun fiyat avantajından da yararlanacak olan KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin, bu fiyat avantajını abonelerine ve kurumsal müşterilerine de yansıtması bekleniyor.







“Kıbrıs’ın dijital dönüşümüne yatırım yaptık”



Türk Telekom CEO’su Paul Doany, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptıkları protokol neticesinde Kuzey Kıbrıs’ı da bu dönüşüm sürecine dahil ettiklerini belirtti. Doany, yeni nesil akıllı şehirlerin oluşumu için de son derece gerekli olan yüksek hızda fiber interneti KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara yüksek kapasiteyle sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki teknik altyapıyı son dönemde önemli ölçüde geliştirdiklerini anlatan Doany şunları kaydetti:



“Yatırımlarımızı sadece Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. KKTC’li vatandaşlarımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmuyor, altyapı yatırımlarımızı Kuzey Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde planlıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için 2017 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde, alternatif iki güzergah üzerinden yedeklediğimiz denizaltı fiber optik kablo hattımızda gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler ve doğrudan uluslararası internet çıkışımız ile kapasitemizi önemli ölçüde artırarak adadaki hizmet kalitemizi yükseltmiş bulunuyoruz. Adada ağırlıklı olarak radyolinkler aracılığıyla sağlanan, kapasitesi ve hızı sınırlı interneti çok daha yüksek kapasiteye çıkararak Kuzey Kıbrıs’ta yüzleri güldüreceğiz. Bugünden itibaren KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığı ile bu yüksek hızda ve kapasitede interneti Kuzey Kıbrıslı vatandaşlarımızın kullanımına sunarak 3 yıl içinde adadaki internet kapasitesini yaklaşık 2 katına, son kullanıcı internet hızını ise yaklaşık 6 katına çıkaracağız.”



"Kaliteli internet hizmetini daha uygun fiyatlarla sunacağız



KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Türk Telekom ile yaptıkları protokol neticesinde, KKTC vatandaşlarına ve Kuzey Kıbrıs’taki servis sağlayıcılara yüksek kapasiteli kaliteli internet hizmetini daha uygun fiyatlarla sunacaklarını aktardı.



Ülkede gerçek anlamda bir bilişim sektörünün gelişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Atakan, şöyle devam etti:



"Bu hedefe ulaşmak için, internet kalitesini artırırken fiyatları da düşürmemiz gerekiyor. Türk Telekom ile yaptığımız bu anlaşma ile, toptan internet fiyatlarında güncellemeye giderek maliyetlerimizi önemli oranda azaltmış bulunuyoruz. Bu anlaşma ile, saniyede 75 gigabit olan mevcut kullanım kapasitemiz için KKTC Telekomünikasyon Dairesi olarak ödemekte olduğumuz tutara göre yüzde 30’a varan, kullanım kapasitemiz saniyede 100 gigabit’e çıktığı zaman da yüzde 45’e varan indirim sağlamış oluyoruz.



Bu önemli oranlardaki indirimi 1 Ağustos 2018 itibarıyla KKTC Telekomünikasyon Dairesi Ücretler Tüzüğü’ne de yansıtarak, internet servis sağlayıcıların mevcut kapasitelerini yüzde 40-50 indirimli almalarını sağlayacağız. İndirim sonrası oluşacak olan fayda, özellikle düşük band toptan internet alan internet servis sağlayıcılarına rekabet ortamı sağlamakla birlikte, KKTC´de son kullanıcıya uygulanan internet satış fiyatlarında daha sağlıklı bir rekabet ortamının sağlanmasına imkan tanıyacaktır."



Bakan Atakan, "Ülkemiz için imza attığımız bu önemli değişim, geliştirmek istediğimiz bilişim sektörüne ciddi bir ivme kazandıracaktır. Buna ek olarak, ülkemizin fiber altyapısını en kısa zamanda ve önemli derecede iyileştirmeyi, ülke çaplı internet hızımızı saniyede 30 megabit’e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.