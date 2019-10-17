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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA, Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Kişisel verilerin işlenmesi siber tehdit oluşturuyor

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Kişisel verilerin işlenmesi siber tehdit oluşturuyor

Günlük hayatta hemen her alanda hayatı kolaylaştıran yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerle kişisel verilerin kötü amaçlarla işlenerek birer siber saldırı aracına dönüşmesi, güvenlik açıklarını beraberinde getiriyor.

STM ThinkTech'in temmuz - eylül dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, internet ortamında yapılan her etkileşimle, kişiler ticari amaçlar veya siyasi emeller için kullanılan ve manipüle edilen birer siber araca dönüşüyor.

Depolanan bilgiler dijital bir ham madde gibi veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi ve benzeri teknolojilerle işleniyor. Bu sayede kişilerin bireysel eğilimlerine dair profilleri içeren bir alt yapı elde ediliyor. Veriyi elinde tutanların niyetine göre ise politik ve toplumsal anlamda hedefi ve ölçeği değişkenlik gösteren ciddi tehditler oluşuyor.


Akustik sistemlerle siber saldırı

Günlük hayatta kullanılan akıllı aletler zafiyetler barındırıyor. Bilgisayar, telefon, televizyon ve ses sistemleri gibi sıklıkla kullanılan cihazlarda bulunan hoparlörlerin insanların duyabildiği aralığın dışında da frekans yayabilmesi, bu özelliğin silah olarak kullanılabilmesi ihtimalini doğuruyor.

Yapılan araştırmalar, manipüle edilen hoparlörlerin insanlarda belirli internet sayfalarına göz atma gibi basit fiziksel reaksiyonlara yol açabileceği gibi, ses boyutuna göre işitme kaybı veya psikolojik rahatsızlık oluşturabileceğini de ortaya koyuyor. Bu tarz akustik saldırıların engellenmesi için hem donanım hem de yazılımla ilgili önlemler alınması gerekiyor.

Otonom sistemler, saldırganlar için yeni bir saldırı alanına dönüşüyor.


Bluetooth kredi kartı bilgilerinin çalınmasını kolaylaştırıyor

Bluetooth teknolojilerinin kötü amaçlarla kullanılması, özellikle kredi kartı kullanıcılarını hırsızlık maksatlı saldırılara son derece açık hale getiriyor. Kredi kartının okutulduğu cihazlara yerleştirilen "skimmer" adındaki donanımla yapılan bir hırsızlık yöntemiyle, bilgilerin ve şifrelerin kopyalanmasına olanak verirken, tespit edilmesi zor olan bu zararlı donanımın bluetooth bağlantısına sahip olması, saldırgana uzaktan erişim imkanı vererek saldırıyı kolaylaştırıyor.

Giderek daha yaygın bir kullanım kazanan IoT teknolojisine sahip sistemlerin sahip olduğu güvenlik açıkları, cihazları birçok saldırıya karşı savunmasız bırakıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada 16 milyon hanede bulunan 83 milyon IoT cihazının yüzde 20 ila 50 erişim zafiyeti barındırdığı belirtiliyor.

Güvenlik açıkları, saldırganları dağıtık servis dışı bırakma yöntemleriyle evdeki yerel ağı ele geçirmek gibi düşük maliyetli kolay saldırılara özendiriyor. Uzmanlar, zayıf şifrelemelerle korunmaya çalışılan IoT cihazlardaki güvenlik açıklarına karşı daha titiz önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.

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