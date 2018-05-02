Kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışta!
n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Apple'ın AIDS'le savaş için tercih ettiği kırmızı renkli iPhone modellerini alanlar, ödedikleri parayla hem iPhone almış olacak hem de AIDS'le savaşan Global Fund'a destek verecek.
10 yıldan uzun süredir devam eden Apple ve (RED) ortaklığının son meyvesi olan iPhone 8 ve 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition, 4 bin 199 TL ve 4 bin 749 TL fiyatlarıyla n11.com’da satışta.
RED versiyonların satışından elde edilen gelirin bir bölümü HIV/AIDS ile mücadele programlarını desteklemek üzere The Global Fund’a giden ve AIDS’siz bir nesil yetiştirilmesine yardımcı oluyor.
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