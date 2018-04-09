Kırmızı iPhone 8 geliyor!
Apple'ın Product RED kapsamında iPhone 8'lerin de kırmızı modellerini satışa çıkarması bekleniyor. Peki özellik olarak kırmızı iPhone 8'de herhangi bir farklı özellik var mı?
MacRumors tarafından elde edilen bilgilere göre; Virgin Mobile çalışanlarına bir not göndererek, kırmızı renkteki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin 9 Nisan yani bugün envantere eklenmesini istemiş. Ön sipariş sürecinin bugün veya yarın başlaması beklenen kırmızı iPhone 8’in, ay sonuna kadar teslimatlarının gerçekleştirileceği söyleniyor.
Ülkemizde de satışa sunulacak olan yeni renk seçeneğinin yanında Eylül ayında duyurulan ancak hala satışa sunulmayan AirPower kablosuz şarj matının da ön siparişe sunulması bekleniyor. 199 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olması beklenen AirPower ile iPhone, Apple Watch ve AirPods‘u aynı anda şarj edebileceksiniz.
Product Red iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin şimdilik nasıl bir tasarım ile geleceği bilinmiyor. Ancak iPhone 8’in arka yüzeyinin cam olması, kırmızı modelin de cam tasarım ile gelme ihtimalini güçlendiriyor. Parlak bir kırmızı renk tonun tercih edileceği modellerin ön bölümü ise yine beyaz olabilir. Ayrıca Product Red iPhone 8’in sadece 256 GB’lık modeli satışa sunulabilir.
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