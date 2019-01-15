Kırılması en kolay şifreler: Uzak durun!
İnternette pek çok hesabımızda kullandığımız şifreler, bizim için hayati bir önem taşıyor; zira bu şifrelerin kırılması halinde pek çok tehlikeyle yüz yüzeyiz. Peki güvenli şifre nasıl oluşturulur? En kolay kırılan şifreler hangileri?
Splashdata, kırılması en kolay 10 şifreyi dünyayla paylaştı. Paylaşılan bu şifrelerin ortak özelliği ise dünya genelinde yoğun olarak kullanılması. 123456 en çok tercih edilen şifrelerin başında yer alıyor. İnanılması güç olsa da, kullanıcılar şifre derdiyle uğraşmamak için böylesine basit şifreleri tercih edebiliyor. Splashdata'ya göre bakın en kullanışsız ve kolayca kırılabilen diğer şifreler neler?
password
123456789
12345678
12345
111111
1234567
sunshine
qwerty
Iloveyou
Güvenli şifre oluşturmak için öncelikle yukarıda bahsettiğimiz basitlikte şifrelerden net bir şekilde uzak durmalıyız. Sonrasında şifrelerimizin olabildiğince uzun olmasına dikkat etmeli, harf ve sayı kombinasyonunu birlikte kullanmalı ve @ gibi sembolleri tercih etmelisiniz.
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