Kinguin'in kurucusu Hürriyet'e konuştu

Kinguin'in kurucusu Viktor Romaniuk Wanli

Profesyonel hayatınızı anlatabilir misiniz? Kinguin’de kaç kişi çalışıyor ve ofisiniz nerede?

Polonya’ya 2009 yılında gelip fiziksel bir dükkan açarak yerleştim. Uzun zamandır bilgisayar oyunları oynayan biri olduğum için müşterime önereceğim oyunları iyi bilirim. Konsol ve PC oyunları satıyorduk. Daha sonra oyuncu ekipmanları, JINX gibi markaların da bulunduğu oyun dünyasının sevilen markalarını resmi olarak Polonya’da temsil ettik. Hızlıca netleşti ki oyun dünyasının geleceği e-ticarete kayıyordu ve bu yüzden de online mağazamızı kurduk. Bu da bize uluslararası pazarlara ulaşma fırsatı verdi. Online mağazalarımız 10’dan fazla Avrupa ülkesinde yer aldı. Sırada artık dünyanın geri kalan ülkeleri kalmıştı. Global oyun topluğunun satıcı ve alıcılarını buluşturan platformumuz Kinguin.net, 2013 yılında kuruldu. Birkaç ay sonra 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık. Bu beni diğer tutkum olan elektronik sporlara da kendimi adamamı sağladı ve 2015’te Team Kinguin’i kurduk. Profesyonel ve uluslararası düzeyde başarılı olmuş bir ekip, onlarla gurur duyuyorum.

Şu anda Polonya ve Bulgaristan’ta birkaç ofisimiz bulunuyor ve 350 kişinin üzerinde bir ekibiz. Bu yıl Varşova’daki yeni binamız Kinguin Esport Performans Merkezi’ne yerleşeceğiz. Ofis yönetim merkezi ve espor için tam donanımlı oyun eğitimi tesisini de içeren bu yeni yerimiz 2000 metrekare ve espor eğitim odaları, oyuncular için ayrı odaları ve video çekimleri için profesyonel bir stüdyodan oluşuyor.

ICO dünyasına yöneldiniz, Kinguin evreninde neler değişecek?

Belirtmem gerekiyor ki Kinguin kurulduğundan beri %100 olarak kendini finanse ediyor ve karımızı sürekli olarak şirkete geri yatırım olarak yönlendiriyoruz. ICO bize finansman sağlama ve teknoloji gücüyle ilerleme fırsatı veriyor. Bizim ana servislerimizin ürün geliştirme gücünü hızlandıracak. Yöneldiğimiz nokta değişmeyecek ama müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi onlara vereceğimiz daha da iyi seçeneklerle çok daha fazla gelişecek.





Diğer dijital olarak oyun satan sanal pazarlardan farkınız nedir?

Birincisi, müşteri hizmetlerimiz. Satıcılarımızın ve müşterilerimizin taleplerini %90 bir ortalamayla 10 dakika içinde çözüme kavuşturuyoruz. Neredeyse çoğu canlı destek ve yapay zeka kullandığımız sohbet botları sayesinde - ki müşterilerimiz tarafından 10 üzerinden 9.6 olarak puanlandırıyorlar; her şeyi dışarıdan destek almadan, Kinguin ekibi olarak hallediyoruz.

İkincisi, fiyatlarımız. Yıllardır rekabetçi fiyat avantajımızı sürdürüyoruz. Global olarak 6000’den fazla satıcımız ile kurduğumuz ilişkiler sağlıklı ve fiyatı müşterilerimiz için oldukça cazip tutuyoruz.

Kinguin.net’i kullanan oyuncuları düşünecek olursak, ICO’da attığınız adımlar onların alışveriş alışkanlıklarını nasıl değiştirecek?

Blockchain ve Krown’larımız onlara çok daha iyi bir alışveriş deneyimi sunacak. Akıllı kontratlar ve şeffaflık ile sunulan blockchain şartları gereği ile daha iyi fiyatlandırma bile sunabiliriz. Bu sistem ayrıca ödemeleri hem daha hızlı hem de daha güvenli hale getirecek.

İstanbul’da gerçekleştirdiğiniz Kinguin&Friends etkinliğinden sonra buradaki potansiyel yatırımcı dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin blockchain topluluğunu tarif etmem gerekirse gerçekten müthiş! İstanbul’da çok güzel karşılandık ve topluluk ve yatırımcılardan gelen olumlu geri dönüşleri değerlendiriyoruz. Türkiye’deki geleceğimiz konusunda ciddi anlamda heyecanlıyız.

ICO dünyasından ayrı olarak, Kinguin’de resmi olarak oyununu satan şirketleri görmeye devam edecek miyiz?

Sadece oyuncular için değil; oyun geliştiricileri ve resmi dağıtıcılar için de güvenli ve kullanıcı dostu bir platform oluşturmak istedik ve hedefimize ulaştık. Yeni iş birlikleri ve kontratlı partnerliklerimiz kanıtlıyor ki bizim ekosistemimiz oyun dünyasının üreten kısmı için de cezbedici bir hale gelmekte.

Kinguin’in bağımsız oyun geliştiricilerine adanmış Indie Valley oluşumumuzu geliştirmeye de oldukça odaklandık. Herhangi bir aracı olmadan geniş müşteri ağımıza ücretsiz olarak sağladığımız pazarlama ve promosyon desteğiyle dijital ürünlerini ulaştırmalarına olanak veriyoruz. Indie Valley’de dünyanın herhangi bir noktasındaki bir bireysel geliştirici ve daha geniş geliştirici ekipleri satışlarını ve görünürlüklerini, pazardaki cezbedici kar imkanıyla hem büyütüyor hem de daha önemlisi müthiş oyunlar yapmaya devam ediyorlar.

Sadece bu yıl 30’dan fazla yeni geliştiricimizin güvenini kazandık, bunların içinden en önemlilerinden biri de 30. yılını cazip bir kampanyayla kutladığımız efsanevi TopWare Interactive. Dahası TopWare, daha önce platformumuzda hiç olmayan müzik, strateji rehberleri ve e-book gibi dijital ürünleri de kataloğuna ekledi.



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