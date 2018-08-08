Kingston’dan 256 GB’lık yeni microSD Kart

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
08.08.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Kingston’dan 256 GB’lık yeni microSD Kart

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Kingston’dan 256 GB’lık yeni microSD Kart

Kingston, Canvas React microSD kart serisine 256 GB kapasiteli bir model daha eklediğini duyurdu. Böylece kullanıcılar artık 32 GB ile 256 GB arasında değişen modellere sahip microSD Kart serisinden depolama ve performans ihtiyaçlarına uygun tercihleri yapabiliyor.

Kingston Canvas React serisi microSD kartlar, aksiyonun kesintisiz olduğu anlarda seri çekim yapmak veya etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı. Kullanıcılara daha fazlasını elde etmeleri için esneklik sunan bu kartlar cihazlardaki depolama alanı bitecek endişesini de azaltıyor.

Bu kartlar, en zorlu koşullarda bile hayatın her anını kaydetmek için gereken hızı, kapasiteyi ve dayanıklılığı sunuyor. 100 MB/s okuma ve 80 MB/s yazmaya ulaşan Class 10 UHS-I U3 hızlarıyla, kullanıcılar yaşadıkları maceraları full HD olarak çekebiliyor veya DSLR aynasız kameraları ya da üst düzey akıllı telefonları sayesinde 4K çözünürlükte kaydedebiliyor. Kapasite artışının yanı sıra, Canvas React microSD kartlarında Video Speed Class 30 (V30) ve A1 App Performance Rating özelliği de bulunuyor. Bu yeni geliştirilen özellikler kullanıcılara, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video kaydı ile oyunlar için kullanılan yoğun grafikli multimedya dosyaları için yeterli depolama alanı sağlıyor.

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