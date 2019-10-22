Kingston'dan 2.5 inç büyüklüğünde yeni SSD
Depolama çözümleri alanında dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan Kingston, yeni 2.5 inç boyutundaki SSD ürünüyle dikkatleri üzerine çekti.
Kingston, 2.5 inç büyüklüğündeki yeni SSD ürünü KC600 SSD modelini ortaya çıkardı. 3D TLC NAND bellek modüllerini temel alan ürünün okuma ve yazma hızlarına gelince... 550 MB/s okuma ve yine 500 ila 520 MB/s yazma hızına ulaşan cihazın girdi çıktı performansına bakıldığında ise yazma olarak 80000 IOPS ve okuma olarak da 90000 IOPS değerleri dikkat çekiyor.
AES-XTS 256-bit donanım şifreleme, TCG Opal 2.0 ve eDrive özellikleri veri güvenliğini arttırıyor. Kapasite konusunda da çeşitli modelleri bulunan Kingston KC600 SSD modeli 256GB-512GB-1TB-2TB kapasite seçenekleri ile geliyor.
Gelelim fiyatlara... KC600 512GB (vidalama paketi) 88.40 dolar, KC600 512GB (tekli) 72.80 dolar, KC600 256GB (vidalama paketi)—59.80 dolar, KC600 256GB (tekli)—44.20 dolar.
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