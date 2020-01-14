Kingston, yeni sistem sürücüsü çözümünü ortaya çıkardı

Böylece bu sunucularda ön taraftaki 2,5 inç sürücü yuvaları ek depolama için kullanılabiliyor. 2280 tipindeki DC1000B dahili güç kaybı koruma özelliğine sahip. Ürün ayrıca 0,5 DWPD4 düzeyindeki dayanıklılığıyla uzun kullanım ömrü sunuyor. Sistem kurulumu, ön bellek ve kayıt tutma için tasarlanan Kingston DC1000B 3,2 GB/s ve 205.000 IOPS2 hızlarıyla yüksek performans sunuyor.

Yüksek performanslı bir M.2 (2280) NVMe SSD olan DC1000B, 3D TLC NAND özelliğiyle birlikte en son Gen 3.0 x 4 PCIe arayüzünü kullanıyor. Sunucularda kullanmak için tasarlanan DC1000B, veri merkezlerine uygun maliyetli bir sistem sürücüsü çözümü sağlıyor. Büyük ölçekli raf tipi sunucularda dahili sistem sürücüsü şeklinde kullanmak için ideal olan ürün ayrıca yüksek performanslı ve dahili güç kaybı koruma özelliğine sahip M.2 SSD’lere ihtiyaç duyulan özel amaçlı sistemlerde de kullanılabiliyor. DC1000B, istemci sınıfı SSD’lerde fazla görülmeyen kurumsal düzeyde performans tutarlılığı ve düşük gecikme süresi gibi özellikler sunuyor.

DC1000B; 240GB ile 480GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip.



