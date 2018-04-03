Kingston A1000 SSD tanıtıldı!

A1000, tek taraflı M.2 2280 (22 mm x 80 mm) biçimiyle dizüstü bilgisayarlar ve kısıtlı alana sahip sistemler için ideal bir çözüm sunuyor. PCIe NVMe sürücüde Gen 3.0 x2 arayüzü, 4 kanal Phison 5008 kontrolcü ve 3D NAND Flash yer alıyor. 1500 MB/s’ye kadar okuma, 1000 MB/s’ye kadar yazma hızlarıyla SATA SSD’lerden 2 kat yüksek performans sergileyen ürün, olağanüstü hız ve ultra düşük bekleme süreleri sunuyor.

“Kingston olarak, giriş seviyesi PCIe NVMe pazarına en yeni SSD modelimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. 3D NAND Flash bellekle tasarlanan A1000, bir sabit diskten çok daha güvenilir ve dayanıklı, bir SATA SSD’den ise iki kat daha yüksek performans sağlıyor.





