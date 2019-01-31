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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.01.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Kingdom Hearts III tüm dünyada satışa sunuldu!

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Kingdom Hearts III tüm dünyada satışa sunuldu!

Square Enix ve Disney, uzun zamandır beklenen ve sevilen rol yapma oyunu serisinin en yeni oyunu KINGDOM HEARTS III’ün tüm dünyada piyasaya çıktığını duyurdu.

Uzun zamandır takip eden hayranların ve seriyle yeni tanışanların bildiği gibi, Keyblade’i taşıma ve Heartless adındaki şeytani güçten kainatı korumayla görevli Sora’nın yeni ve heyecanlı maceralarına çıkıyoruz. Sora, kötülüğü yenmek ve kainatı kurtarmak için Disney Kalesi’nin kralı Kral Mickey tarafından gönderilen elçiler Donald ve Goofy ile birlikte düşmanlara karşı savaşıyor.

Sözlerine “KINGDOM HEARTS III’ün piyasaya çıkmasından dolayı çok heyecanlıyım,” diyerek başlayan KINGDOM HEARTS serisinin yönetmeni Tetsuya Nomura, “Hikayede oyuncuların hiçbir detayı kaçırmaması için zamanını harcayabilecekleri bol gizem bulunuyor. Macera sadece sonuca değil, kahramanın yolculuğuna odaklı olarak ilerliyor. Hikaye, Sora’nın arkadaşlarıyla çıktığı muhteşem deneyimin etrafında ilerliyor. Umarım oyuncular da bu eğlenceli maceradan keyif alırlar” açıklamasını yaptı. 

Küresel Oyun ve İnteraktif Deneyim, Disney Parklar, Deneyim ve Tüketici Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Sean Shoptaw, “KINGDOM HEARTS III, eskiden beri süregelen Tetsuya Nomura, Square Enix ve Disney’in birlikteliğinin bir sonucu. Bu oyunda Disney ile Pixar karakterlerinin ve dünyasının içerisinde oyunculara esnek ve sihirli bir macera yaşama imkanı sunuyoruz.” diyerek oyunun piyasaya çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

KINGDOM HEARTS III’ün Walt Disney Animasyon Stüdyoları ve Pixar Animasyon Stüdyolarından bilinen ve sevilen yıldızlarla dolu bir seslendirme kadrosu bulunuyor. Frozen’dan Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad ve Jonathan Groff; Tangled’dan Zachary Levi; Big Hero 6 filmindense Jamie Chung ve daha birçok ünlü isim oyunun seslendirme kadrosunda yer alıyor. 

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