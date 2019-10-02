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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

King of Fighters Allstar için ön kayıtlar başladı

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King of Fighters Allstar için ön kayıtlar başladı

Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu King of Fighters Allstar, Kore ve Japonya’nın ardından Ekim ayında dünyanın pek çok yeri ile birlikte Türkiye’de yayınlanacak.

Netmarble, King of Fighters Allstar’ın Ekim ayında tüm dünya ile birlikte Türkiye’deki büyük çıkışına günler kala, SNK’nin ünlü King of Fighters markasını temel alan, hızlı bir tempoya sahip mobil dövüş sanatı oyununu oynamak isteyenler için ön kayıtların başladığını ve kayıt sonrasında oyunculara ödüller verileceğini açıkladı. 

Bugünden itibaren, Google Play ve App Store’da King of Fighters Allstar’ı indirmek için ön kayıt yaptıran oyuncular, Kyo Kusanagi ve Iori Yagami temalı “Opsiyon Kartları”na sahip. Diğer premium ödüller ve özel karakterler, belirli ön kayıt aşamalarına gelindikçe paylaşılacak. Ödüllerin tam listesi şu şekilde: 

50.000 Toplam Ön Kayıt: 1x Baseball Yuri Character
1.000.000 Toplam Ön Kayıt: 1x 5★ Fighter Selector
150.000 Toplam Ön Kayıt: 100 Rubies ve 10 Rare EXP Capsules
400.000 Toplam Ön Kayıt: 1x Baseball Yuri Card
700.000 Toplam Ön Kayıt: 400 Rubies ve 10 Plus Capsule Boxes
Son teknoloji grafikler ile yüksek tempolu dövüşler 

King of Fighters Allstar’da, oldukça tempolu dövüşler yer alıyor ve oyuncular düşman dalgaları, devasa baş düşmanlar ve rakip dövüşçü takımlarıyla dövüşebiliyor. Dövüş sanatlarına dayalı bu heyecan, son teknoloji grafikler, canlı renkler ve ışık hızında animasyonların yanı sıra çıkış tarihinde alınıp güçlendirilecek 50’den fazla dövüşçüyle birlikte sunuluyor. King of Fighters Allstar, serinin hayranları için çok fazla içerik ve nostalji sunarken, King of Fighters’ın aksiyonuyla yeni tanışan oyuncular için saatler boyunca süren eğlence sunmayı amaçlıyor. 

Oyuncular, bugün Google Play ve App Store üzerinden, mobil cihazlarıyla King of Fighters Allstar’ı indirmek için ön kayıt yaptırabiliyor. Oyun, Ekim ayı içerisinde yapılacak açılış sonrasında dünyanın her yerinde oynanabilecek. 

Daha önce Kore ve Japonya’da çıkan King of Fighters Allstar, 14 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşarak, iki ülkede de Google Play ve App Store’un ücretsiz oyunlar sıralamasında birinci sıraya çıkmayı başardı.

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