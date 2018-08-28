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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.08.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Kimlik avı amaçlı e-postaların karakteristik özellikleri

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Kimlik avı amaçlı e-postaların karakteristik özellikleri

Kimlik avı amaçlı e-postalar ya da başka ifadelerle phising ya da oltalama saldırıları, siber suçluların adım adım bilgi toplamak için kullandıklarıen popüler yöntemlerdendir. Global anitivirüs yazılım kuruluşu ESET’ten Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers, kimlik avı amaçlı e-postaların karakteristik özelliklerine dikkat çekti ve bunlardan kaçınmanın ipuçlarını paylaştı.

Kimlik avı amaçlı e-postalar; kredi kartı numaraları, parolalar, hesap verileri veya başka kişisel verilerinize ulaşmak ya da çalmak amacıyla tasarlanır. Yani özetle kimlik hırsızlığını hedefler. Bu nedenlegüvenilir olmayan gönderici adreslerinden gelen acil çağrılı mesajlara; özellikle de başka sitelere yönlendiren eklenti veya bağlantılar içeren mesajlara oldukça dikkatli yaklaşmak gerekiyor.

ESET Kuzey Amerika’dan Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers, bu tür e-postaları mercek altına altı. Myers’e göre kimlik avı e-postalarına ait önde gelen karakteristik özellikler şöyle:

Mesaj beklenmedik şekilde geliyor.
Mesaj içeriği sıra dışı görünüyor.
Güvenilir bir kaynakla ilişkili veya oradan gönderilmiş gibi görünüyor.
Adı geçen otoritenin dışında bir göndericiden geliyor.
Metin aciliyet ifade ediyor.
Selamlama yok veya oldukça genel.
Mesaj neredeyse hiçbir açıklama içermiyor.
Mesaj olağandışı veya beklenmeyen bir eklenti ya da bağlantı içeriyor.
“Bu öğelerden birini dahi içeren bir e-posta, güvenlik bilincine sahip birinin kafasını karıştırmak için yeterlidir“ tespitini yapan Lysa Myers, “Bununla birlikte, genellikle sosyal mühendislik saldırılarında kullanılan ve tüm bu nitelikleri içeren meşru e-postalara da rastlıyorum. Çalışanların bu tip mesajları normal olarak kabul etmesi, çok tehlikeli bir örnek oluşturuyor“ dedi. 

Kimlik avı mesajı değil ama öyle görünüyorsa...

Ne yazık ki özellikle iş dünyasında meşru göndericilerden gelen ve son derece şüpheli izlenim bıraktığının farkında olmayan hatırı sayılır miktarda e-posta da kullanıcılara ulaşıyor. “E-postalarınızın daha az şüpheli görünebilmesi için ne yapabilirsiniz?“ diyen ESET Güvenlik Araştırmacısı Lysa Myers, göz önünde bulundurulması gereken unsurları şöyle sıraladı: 

E-postaları ‘beklenen‘ hale getirin.

Çalışanın eyleme geçmesini gerektiren bir e-posta gönderecekseniz, onlara önce giriş niteliğinde bir e-posta gönderin; bu şekilde onları önceden uyarıp e-postanın ne içereceğini açıkladıktan sonra, mesajın alınmasıyla birlikte kendilerinden ne beklendiğini de ifade edin. Kendilerine ne beklemeleri gerektiğiyle ilgili ne kadar çok bilgi verirseniz (içeriğin kısa bir özeti, ayırt edici bir selamlama ya da veda vs.), e-postanın orijinal olduğunu o kadar rahat doğrulayabilirler. 

Sakin olun.

Çalışanlarınızda korku yaratmak için sosyal mühendislik yöntemlerini kullanmanın iyi bir nedeni yoktur. Muhtemelen işe aldığınız kişiler sorumlu yetişkinlerdir ve onları aciliyet düzeyini panik gerektirmeyecek şekilde doğru bir biçimde tanımlayarak harekete geçirebilirsiniz. Ve herkesin tansiyonu hatırına lütfen TÜMÜ BÜYÜK HARFLERLE YAZILMIŞ MESAJLAR GÖNDERMEYİN. 

Güvenlik bilincine sahip ürünleri seçin.

Harici uygulamalardan gönderilen e-postaları dijital olarak imzalayabilir veya şifreleyebilir misiniz? Onları kendi şirket adresinizden göndermek gibi bir seçeneğiniz var mı? Kullandığınız yeni veya eski uygulamalarla ilgili pek çok seçeneğiniz olmasa bile, mesajları daha ‘kullanıcı dostu‘ hale getirmek için mesajların özelleştirilmesi gibi bazı seçenekleri değerlendirin. 

Basit tutun.

Metin biçimini varsayılan olarak kullanırken, HTML içeriğini yalnızca kesinlikle gerekliyse kullanın. Mümkünse, alıcılar mesaj içeriğini okumak için bir bağlantıya veya eke tıklamamalıdır. Çalışanlarınızın en azından bilgilerin temel bir özetini hızlı ve kolay bir şekilde almalarını sağlayın ve iletide gömülü bir bağlantıyı takip etmeleri yerine daha ayrıntılı bilgi almak için standart bir yere (şirket web sitesi gibi) yönlendirin.

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