Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion bilgisayara geldi!
Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion, yeni robotik parçalar, konuşlandırılmış bilim, yüzey özellikleri ve daha fazlasını keşfetmek için heyecan verici yollarla geliyor.
Private Division ve Squad firmaları bugün Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion'ın PC için hazır olduğunu duyurdu. Uzay siminin ikinci genişleme paketi olan Kerbal Space Program: Breaking Ground ek paketi ilgi çekici, zengin özellikli bir içerik paketi. Bu genişleme, daha ilginç bilimsel çabalar ekleyerek ve araç setini genişleterek gök cisimlerine ulaşıldığında objektif olanakları arttıracak.
Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion ile oyuncular; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve daha birçok farklı boyutta yeni robotik parçalara sahip olacak. Bu parçalar, her zamankinden daha fazla gelişmiş işlevselliğe sahip, derin yaratıcı araçların icat edilmesini teşvik edecek.
Yerleşik bilim bu genişlemenin bir başka önemli eki olup, amacı uzayın keşfinde önemli yer tutan alan araştırmasıyla ele geçmiş olan deneyleri ve veri toplama görevlerini geliştirir. Oyuncular araçlarında çeşitli bilim ekipmanlarını barındıran bir saklama alanına sahip olacaklar. Hedeflerine ulaştıktan sonra, oyuncular çeşitli yöntemlerle verileri izlemek ve toplamak için bu ekipmanı kullanıp ve Kerbals'ın ana gezegeni olan Kerbin'e geri gönderebilirler. Örneğin bilimsel araçlardan bir tanesi olan aktif bir sismometre, oyunculara sismik veri toplamak için kasıtlı olarak gök cisimlerinin bilerek birbirlerine çarptırılması gibi görevler sunuyor.
Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini araştırırken yaşadıkları deneyimi de geliştiriyor. Güneş sistemi boyunca gezegenlere dağılmış yeni yüzey özellikleri, rover araçlara tutturulmuş yeni bir robot kol kullanılarak taranabilir. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteorlar, kraterler ve oyuncuların araştırmasına açık daha birçok gizemli nesne mevcut. Ek olarak, genişleme Kerbals için yeni bir fütüristik uzay giysisi içeriyor, böylece alanı şık bir şekilde gezebiliyorlar.
Squad şirketin Baş Yapımcısı Nestor Gomez, “Sürekli genişleyen Kerbal Space Program Topluluğu'nu her zaman yakından dinliyoruz ve Breaking Ground, oyunun yerine getirilmesi için çok çalıştığımız uzun süredir talep edilen bir yönüne hitap ediyor; gezegenleri keşfetmek ve araştırmak için zorlayıcı nedenler” derken ekledi: “Artık oyuncuların güneş sisteminin gök cisimlerini keşfetmek için daha fazla nedeni var.”
Private Division Uygulayıcı Yapımcısı Michael Cook ise; "KSP topluluğunun yaratıcılığı, bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen bir şey” derken şöyle devam etti: “Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion, oyuna sayısız taze oynanış süresi eklerken, oyuncuların inanılmaz yeni tasarımlar üreteceğine inandığımız içerikle doludur. Nelerin ortaya çıktığını görmek için sabırsızlanıyorum.”
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