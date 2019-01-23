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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.01.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Kendi ürettikleri 'drone'ları uçuruyorlar

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Kendi ürettikleri 'drone'ları uçuruyorlar

Manisalı ortaokul öğrencileri, "Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü"nde tasarımını kendilerinin yaptığı "drone"ları uçurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Manisalı ortaokul öğrencileri, okul bünyesinde kurulan "Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü"nde tasarımını kendilerinin yaptığı "drone"'ları uçuruyor.

Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, bilgisayar ortamında tasarladıkları drone parçalarını üç boyutlu yazıcıdan çıkarıyor. Daha sonra bunları birleştiren, motor ve diğer parçaların montajını yaptıktan sonra yazılımlarını yükleyen öğrenciler, kendi yaptıkları cihazı uçurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ertuğ Gözaydın, AA muhabirine, 2 yıl önce okulda kurdukları atölyede robotik ve kodlama uygulamaları yaptıklarını, öğrencileriyle bu atölyede tasarlayıp hazırladıkları bazı çalışmalarla yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda dereceler elde ettiklerini söyledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katıldıklarını dile getiren Gözaydın, bu yarışmayla havacılığa ve uzaya ilgileri artan öğrencilerin, bu alandaki çalışmalara ağırlık verdiğini ifade etti.

"Kendi 'drone'larını yapacak seviyeye geldiler"

Gözaydın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından insansız hava araçları konusunda eğitimler aldığını belirtti.

Burada edindiği bilgileri öğrencilerine aktardığını anlatan Gözaydın, "Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz kendi 'drone'larını yaptı. Bunun ortaokul seviyesinde az görülen bir durum olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerinin havacılığa büyük ilgi duyduğunu ifade eden Gözaydın, "5, 6 ve 7. sınıftaki öğrencilerimizle bunu çalışıyoruz. Öğrencilerimin daha da ilerleyeceğini, lisede ve üniversitede ülkemize yerli ve milli yazılım noktasında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi 'drone'larını kendileri yapacak seviyeye geldiler." diye konuştu.

"Söküp takarak kendimizi geliştirdik"

Okulun 7. sınıf öğrencisi Burakhan Arıkanlı, yaptıkları drone gövdesinin tasarımlarının kendilerine ait olduğunu belirtti.

Tasarımı üç boyutu yazıcılarından çıkardıklarını dile getiren Arıkanlı, "Daha sora temin ettiğimiz fırçasız motorunu, pervanelerini, motor sürücüsünü, radyo alıcısını, pilini ve bağlantı kablolarını taktık. Bir hafta bunu tekrar söküp takarak kendimizi geliştirdik." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Yiğit Koçak ise drone yapımına büyük heyecanla başladıklarını anlatarak, "İlk başladığımızda uçup uçmayacağını bilmiyorduk. Uçtuğunu görünce herkes çok mutlu oldu." dedi.

Bunu geliştirip başka projelere yoğunlaşmak istediklerini kaydeden Koçak, "Büyük özveriyle çalışıyoruz. Bazen okul bittikten sonra eve gitmiyoruz, 'drone'umuzu çalıştırmak için atölyede gece saat 10.00'lara kadar çalıştığımız oluyor. Ailemiz gelip bizi okuldan alıyor." diye konuştu.

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