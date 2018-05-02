"Kendi bildirimini tasarla" dönemi başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

"Kendi bildirimini tasarla" dönemi başladı

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"Kendi bildirimini tasarla" dönemi başladı

Perakende sektörü omnichannel müşteri deneyimini sağlamak için yarışırken, online ziyaretçiyi müşteriye dönüştüren Web Push teknolojisi marka algısını güçlendiriyor ve markaları rekabette öne çıkarıyor. Bu sayede e-ticaret platformları ve perakendeciler, abone sayılarını kısa sürede %300'e varan oranlarda artırabiliyor.

Perakende sektöründe rekabet hızla artıyor ve müşteriyi elinde tutmak isteyen markaların omnichannel bir deneyim sunarak, tüm kanallar üzerinden ulaşılabilir olmaları gerekiyor. Online bir ziyaretçiyi, izinli veri sağlayan potansiyel bir müşteriye dönüştüren Web Push teknolojisi, dijital perakendecilerin en sık tercih ettiği çözümler arasında ilk sırada geliyor. Ancak her girdikleri web sitesinde aynı bildirim uyarısını alan internet kullanıcılarına olumsuz bir deneyim sunmamak için, Web Push izin penceresinin farklılaşması gerekiyor.

Özel tasarımlarla marka algısını güçlendiren, izin karşılığında indirim kuponu sağlamasıyla kullanıcıya gerçek değer sunan Web Push bildirimleri, e-ticaret platformlarının rekabette farklılaşmasına olanak tanıyor. Euromessage, Visilabs, Semanticum teknolojilerini bünyesinde barındıran omnichannel pazarlama otomasyonu sağlayıcısı Related Digital, kullanıcıların yalnızca izin verdiği sitelerden bildirim alınmasına olanak sağlayan Web Push teknolojisini bir tık ileri taşıyor ve hem şirketlere hem de müşteriye fayda sağlayacak şekilde özelleştiriyor.

Related Digital Web Push nasıl çalışıyor?

Chrome, Firefox ve Safari gibi en çok kullanılan tarayıcıların yanı sıra Android mobil işletim sistemiyle de uyumlu çalışan Web Push, mağazanın web sayfasına eklenen bir kod ile aktif hâle geliyor. Web tarayıcıların kendi push izin ekranını kullanmak yerine, Related Digital’in platformunda üzerinde özel olarak tasarlanabilen Web Push izin ekranı sayesinde, her marka kendi özel ekranını hazırlayabiliyor. Böylece daha profesyonel bir tasarım ortaya çıkıyor ve mağazanın müşteri tarafındaki marka algısı güçleniyor.

İzin alımı sırasında müşteriye tanımlanabilen özel indirim kuponları ve benzeri fırsatlar ise, ziyaretçilerin çok daha katılımcı olmalarını sağlıyor. Ziyaretçilerden izin alındığı takdirde bildirimler için hazır olan uygulama, o an web sitesi açık olmasa da internet tarayıcısı üzerinden bildirimin kullanıcıya erişmesini sağlıyor.

Abone sayısı üç kat arttı!

Related Digital Web Push, özelleştirme ve indirim kuponu tanımlama gibi gelişmiş özellikleriyle diğer bildirim servislerinden ayrılıyor. Omnichannel pazarlama süreçlerinde Web Push kullanan markalar, kısa sürede çok sayıda yeni abone kazanabiliyor. Örneğin Şubat 2018'de RMC Web Push çözümünü kullanıma alan bir mağaza, iki ayda abone sayısını 3 katına çıkarmayı başardı. Bu iki aylık süre içinde Web Push ile 1,2 milyon gönderim gerçekleşti ve ortalama okunma oranı %6'ya yükseldi.

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