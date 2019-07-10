Kendi başına marul toplayabilen robot sınırları zorluyor
Robot teknlojileri pek çok açıdan hayatın her alanına girmeye başladı. Tarımda da yavaş yavaş görülmeye başlanan robot teknolojileri, buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünleri kendi başlarına toplayabiliyor. Ancak insan hassasiyetinin gerektiği durumlarda da robotlar işin üstesinden gelebilmeye başladı.
Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen robot, Cambridge Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Marul, tabiatı gereği oldukça hassas yapraklara sahip ve toprağa yakın bir mesafede yetişmesinden dolayı da toplanması pek kolay değil. Vegebot ismi verilen bu özel robot ise insan hassasiyetine sahip olduğundan dolayı mahsulu kendi başına toplayabiliyor.
Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır oluo olmadığını belirleyebiliyor. Hazır olduğunu fark ettiğinde ise üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.
İnsan hızına henüz yetişemeyen Vegebot, henüz prototip bir ürün ve geliştirilmeye devam edecek.
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