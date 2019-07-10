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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
10.07.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Kendi başına marul toplayabilen robot sınırları zorluyor

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Kendi başına marul toplayabilen robot sınırları zorluyor

Robot teknlojileri pek çok açıdan hayatın her alanına girmeye başladı. Tarımda da yavaş yavaş görülmeye başlanan robot teknolojileri, buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünleri kendi başlarına toplayabiliyor. Ancak insan hassasiyetinin gerektiği durumlarda da robotlar işin üstesinden gelebilmeye başladı.

Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen robot, Cambridge Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Marul, tabiatı gereği oldukça hassas yapraklara sahip ve toprağa yakın bir mesafede yetişmesinden dolayı da toplanması pek kolay değil. Vegebot ismi verilen bu özel robot ise insan hassasiyetine sahip olduğundan dolayı mahsulu kendi başına toplayabiliyor. 

Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır oluo olmadığını belirleyebiliyor. Hazır olduğunu fark ettiğinde ise üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor. 

İnsan hızına henüz yetişemeyen Vegebot, henüz prototip bir ürün ve geliştirilmeye devam edecek.

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