Kemerler de akıllandı, aldığınız kiloyu söylüyor!
CES 2019'da ses getiren ürünlerden biri olan Welt isimli kemer, dışarıdan sıradan bir kemer görüntüsü veriyor; ancak aslında dünyanın en 'akıllı' kemeri olma özelliği taşıyor.
Welt, ilginç bir çalışmaya imza atarak akıllı kemer üretimini üstlendi ve ilk örneğini CES 2019'da dünyayla paylaştı. Welt'in ürettiği akıllı kemeri normal bir deri kemer gibi gözüküyor, ancak aslında sağlığınızı izlemenize yardımcı olacak teknolojiyle donatılmış. Mevcut bel ölçünüz, günlük adım sayınıza kadar pek çok konuda kullanıcıları bilgilendiren ve ölçüm yapan Welt, günük ve haftalık raporlarla gidişatınızı size gösteriyor.
Bel ölçünüzü sürekli kontrol eden kemer, üzerinde bulunan sensör sayesinde ne kadar süre oturduğunuzu dahi ölçüyor. Aşırı yemek yediğinizde sizi uyaran kemer, kilo almanın önüne geçmeye çalışıyor. Bunu yaparken de Welt, kemere olan baskıyı baz alıyor. Karın şiştikçe kemere baskı artıyor ve haliyle kullanıcı bu yönde uyarı alıyor.
İlk olarak Kickstarter projesinde karşımıza çıkan bu akıllı kemer artık seri üretime geçen bir ürün ve 199 dolarlık fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
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