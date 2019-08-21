Keepnet Labs Türkiye’nin ülke müdürü oldu
Yerli ve milli siber güvenlik girişimi olarak global pazarda faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Keepnet Labs'in Türkiye Ülke Müdürlüğüne Erdinç Balcı atandı.
Türkiye siber güvenlik sektöründen yükselerek küresel başarı yakalayan genç girişimlerinden İngiltere merkezli Türk şirket Keepnet Labs, Türkiye operasyonunu büyütmek üzere Ülke Müdürü pozisyonuna Erdinç Balcı’yı getirdi.
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Balcı, kariyerine 2006 yılında TDATA Bilişim Hizmetleri'nde Bilgi Güvenliği Danışmanı olarak başladı. Balcı, Halkbank'ta Sistem Güvenliği Mühendisi göreviyle başladığı uzun soluklu ve başarılı kariyer yolculuğunda Bilgi Güvenliği Süreçleri Yöneticisi ve Siber Güvenlik Ekip Yöneticisi olarak çalıştı.
Şirketin Türkiye ekibinin başına Ülke Müdürü olarak geçen Balcı’nın yanı sıra Ülke Satış Müdürü olarak Altan Yarar, Satış Yöneticisi Aygül Yoldaş, Teknik Destek Mühendisi İbrahim Uçar katıldı. Türkiye’de siber güvenlik sektörünün yerli ve milli payını yükseltmek amacıyla genişleyen şirketin ekibine ayrıca Tehdit Tespit, Proaktif Strateji Geliştirme ve Ar-Ge ekibine olmak üzere yedi kişi dahil oldu.
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