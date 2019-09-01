Keenetic, Türkiye pazarına girdi, yeni ürünlerini tanıttı
Yaklaşık 9 yıl önce Hong Kong’da kurulan, ev ve iş dünyasına internet erişimi ve Wi-Fi çözümleri sunan Keenetic, 2018 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarına giriş yaptı. Aradan geçen kısa sürenin ardından Türkiye’de bir basın toplantısı düzenleyen şirket, yeni ağ ürünlerini de burada tanıttı.
Faaliyetlerine özel pazarlarda Zyxel ile ortak marka olarak başlayan Keenetic, tarih 2017’yi gösterdiğinde yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldı. Kasım 2018’de ise Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni ağ ürünlerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan, Keenetic Türkiye kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Vefa Tarhan “2018 yılında Türkiye’de önemli ölçüde analizler yaptık. Geçmiş ve gelecek değerlendirildi, Keenetic’in çok doğru bir yolda olduğu gözlemlendi, daha iyisi için güncellemeler yaptık” dedi.
Keenetic HQ Hong Kong Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Cheng ise her zaman en iyi çözümlere odaklandıklarını belirtti. Vefa Tarhan’dan önemli bir destek aldıklarını söyleyen Cheng, “Ev kullanıcıları, iş dünyası ve internet servis sağlayıcıları Keeentic çözümlerinden oldukça memnun kalacak” dedi.
Ev ve ofis kullanımındaki ihtiyaçları göz önüne alan şirket, ürünlerinde Keenetic OS ve bulut mimarisini kullanıyor.
ARENA BİLGİSAYAR İLE İŞBİRLİĞİ
Keenetic, teknoloji dağıtıcısı Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Şirketin tüm ürünlerinin Türkiye genelinde müşteriye ulaştırılmasına sağlayacak bu anlaşma, her iki şirketin de hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip.
Bu iş ortaklığı kapsamında şirketin çözümleri, Türkiye bilişim pazarına Arena Bilgisayar güvencesiyle sunulacak.
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