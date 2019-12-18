Keenetic, ağ ürünlerine MESH teknolojisini dahil etti

Birden fazla cihazı birbiriyle konuşturup tek cihaz olarak çalıştıran ve kablosuz iletişimde büyük kolaylık sağlayan MESH teknolojisi, kesintisiz ve yüksek hızlı internet sunuyor. Keenetic’in tüm ürünlerinde sunduğu Unique Whole Home Wi-Fi MESH (Tüm Alanda Eşsiz Kablosuz Ağ) teknolojisi sayesinde ev ve işletmelere modüler seçeneklerle ekonomik ve hızlı internet altyapısı sağlanabiliyor.

Ev ve iş yerlerinde kesintisiz internet için kullanılan teknolojilerden biri olan MESH, kablosuz ağ ürünleri konusunda Keenetic tarafından temel bir özellik olarak tüm ürünlerinde destekleniyor. Günümüzde diğer markalar tarafından satılan MESH setleri genelde üçlü ya da dörtlü gruplar halinde kullanılıyor. Yüksek maliyetli bir çözüm olan MESH teknolojisini kullanabilmek için bu setlerden satın almak gerekiyor. Şirket ise MESH çözümleri tüm cihazlarında standart olarak sunduğu için herhangi iki ya da daha fazla ürün MESH cihazı olarak kullanılabiliyor. Bu da ev ya da iş yerlerinde kesintisiz ve hızlı bir Wi-Fi kablosuz ağı kurulmasını mümkün hale getiriyor.

Keenetic cihazların MESH çözümünü tüm cihazlarında temel bir özellik olarak sunmasıyla beraber tüketicilerin bütçelerini zorlayan setleri almak da tarihe karışıyor. İhtiyaca göre şirket cihaz alıp, kapsama alanı yetersiz kaldığında ya da daha büyük ev veya iş yerine geçildiğinde yeni alınacak ek cihazlarla MESH ağını büyütmek mümkün oluyor. Şirketin router ya da modem ayırt etmeksizin bütün cihazları MESH teknolojisini destekliyor ve her bir cihaz MESH olarak kullanılabiliyor.



MESH teknolojisinin Keenetic ürünlerinde temel bir özellik olarak bulunmasına ilişkin açıklama yapan Keenetic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vefa Tarhan, MESH teknolojisinin Keenetic’in dışındaki diğer markalarda genellikle birkaç set olarak 3 ya da 4’lü gruplar halinde satın alınması gerektiğinin altını çizdi. Tarhan sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle bir setin fiyatı 4-5 bin TL’yi buluyordu. Buna ek olarak kullanıcılar iki cihazın yeterli olabileceği ortamlarda bile fazladan 1-2 ürün almak zorunda kalıyordu. Diğer taraftan alt ekonomik kategorideki ürünler ise MESH teknolojisini kullanamıyor, sadece menzil genişletici (extender) cihazlar bağımsız ürün modeliyle destekleniyordu. İki katlı bir evde alt katta kurulan kontroller cihaza ek olarak; üst kata daha ekonomik bir model ilavesiyle, üç ürüne gerek duymadan MESH altyapısı hayata geçirilebiliyor. İşletmelerde ihtiyaca göre modüler olarak ek cihazlar sisteme birer birer dahil edilebiliyor. Diğer taraftan yeni bir teknolojiye geçtiğinizde veya ev değişikliğinde, yeni servis bağlantısı ve ürünü seçtiğinizde, eski modem veya herhangi bir router cihazınızı gerek kontroller cihaz gerekse Keenetic cihazla MESH‘in bir parçası olarak uzak noktada mesafe artırıcı olarak yeniden görev tanımlayabiliyorsunuz. Keenetic MESH’i sadece kablosuz olarak değil aynı zamanda kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz.”