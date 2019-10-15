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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Kayseri'de at, zürafa ve gergedan fosilleri bulundu

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Kayseri'de at, zürafa ve gergedan fosilleri bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan mevkisinde bulunan fosillerin ardından, Barsama bölgesinde de 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen at, zürafa ve gergedan fosillerine rastlandı.

Kayseri'deki Barsama bölgesinde 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen at, zürafa ve gergedan fosilleri bulundu.

Kazı ekibi sorumlusu uzman antropolog Özge Kahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Taşhan mevkisinde yaptıkları kazı çalışmalarında fil, mamut gibi hayvanlara ait fosiller bulunduğunu anımsattı.

Kazı çalışmalarına Barsama bölgesinde devam ettiklerini belirten Kahya, "Barsama'daki kazı çalışmalarına geçen yıl başladık. Buranın tarihi de Yamula Barajı civarında bulunan fosillerle aynı dönem. Tek farkı burada atlar, zürafalar var. Daha küçük hayvanlara ait fosiller var. 7-8 milyon yıl öncesine ait zürafa, at fosilleri çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kahya, Kayseri'nin ve kazı yaptıkları alanın fosil bakımından çok zengin olduğuna dikkati çekerek, kazıların Taşhan ve Barsama bölgelerinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Taşhan mevkisinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında 2017'de başlatılan kurtarma kazıları devam ediyor.

Kazılarda bulunan fosiller arasında fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler yer alıyor.

Kısa süre önce bulunan ve 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen fosilin de 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olması dolayısıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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