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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.06.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold için bir kötü haber daha

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Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold için bir kötü haber daha

Samsung'un Şubat ayında dünyaya duyurduğu ilk ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, yaşanan bazı teknik sorunlardan dolayı halen satışa çıkmış değil. Son gelen haberler ise, şirketin Galaxy Fold'u bu yaz satışa çıkarmayı planlamadığını ortaya koyuyor.

Galaxy Fold cephesinde işler yolunda gitmiyor. Samsung, bazı sorunlarla karşılaştığı Galaxy Fold için satışa çıkış tarihi ertelemeye devam ediyor. Dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğini taşıyan cihazı pek çok kullanıcı uzun zamandır beklerken, yaşanan bir dizi sıkıntılar nedeniyle bu bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Cihazın ilk inceleme ürünlerinde sıkça bozulan menteşe mekanizması konusunda henüz "çok az bir ilerleme" yaşanmış durumda. ABD için piyasa tarihi 24 Nisan olarak belirlenmişti ancak ilk ünitelerin dayanıklılık sorunu yaşamaları ile beraber bu tarih gerçeğe dönüşmemişti. Daha sonra Samsung, resmi olarak satışa sunulma tarihini belirlenmemiş bir geleceğe erteledi ve bu tarih için bekleyiş halen sürüyor. Bu arada telefonlar için ön siparişler de iptal ediliyor.

Ancak sorun sadece Galaxy Fold ile ilgili değil elbette. Huawei'nin günler sonrasında tanıttığı Huawei Mate X de henüz satışa sunulmuş değil ve bir dizi endişe nedeniyle ürünün raflardaki yerini alması gecikecek.

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