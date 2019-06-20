Katlanabilir ekranlı Galaxy Fold için bir kötü haber daha
Samsung'un Şubat ayında dünyaya duyurduğu ilk ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, yaşanan bazı teknik sorunlardan dolayı halen satışa çıkmış değil. Son gelen haberler ise, şirketin Galaxy Fold'u bu yaz satışa çıkarmayı planlamadığını ortaya koyuyor.
Galaxy Fold cephesinde işler yolunda gitmiyor. Samsung, bazı sorunlarla karşılaştığı Galaxy Fold için satışa çıkış tarihi ertelemeye devam ediyor. Dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliğini taşıyan cihazı pek çok kullanıcı uzun zamandır beklerken, yaşanan bir dizi sıkıntılar nedeniyle bu bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Cihazın ilk inceleme ürünlerinde sıkça bozulan menteşe mekanizması konusunda henüz "çok az bir ilerleme" yaşanmış durumda. ABD için piyasa tarihi 24 Nisan olarak belirlenmişti ancak ilk ünitelerin dayanıklılık sorunu yaşamaları ile beraber bu tarih gerçeğe dönüşmemişti. Daha sonra Samsung, resmi olarak satışa sunulma tarihini belirlenmemiş bir geleceğe erteledi ve bu tarih için bekleyiş halen sürüyor. Bu arada telefonlar için ön siparişler de iptal ediliyor.
Ancak sorun sadece Galaxy Fold ile ilgili değil elbette. Huawei'nin günler sonrasında tanıttığı Huawei Mate X de henüz satışa sunulmuş değil ve bir dizi endişe nedeniyle ürünün raflardaki yerini alması gecikecek.
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