Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’daki Siber güvenlik eğilimlerini açıkladı

Etkinlikte Kaspersky Security Network’ün 2018’in ilk çeyreğine ilişkin istatistikleri paylaşıldı. Yerel tehditlerden etkilenme konusunda (USB, CD ve DVD’lerle yerel ağlarda yayılan zararlı yazılımlar) genel bir artış görülen verilerde, kullanıcı sayısının %61,8’i etkilenen Kenya ilk sırayı aldı. Onu %56,8 ile Nijerya, %50,8 ile Umman ve %55,6 orana sahip Mısır ve Lübnan takip etti. Türkiye bu alanda %46,2 ile en düşük orana sahip oldu.

Aynı döneme ait istatistiklerde, internet kaynaklı tehditlerde de kayda değer bir artış gözlendi. Suudi Arabistan’da kullanıcıların %30,2’si zararlı yazılımlardan etkilenirken, %28,8 oranlı Mısır ve Umman ikinciliği paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise %27,4 ile takip etti. Diğer yandan, META bölgesinde saldırılardan etkilenen kullanıcı sayısı ise Güney Afrika’da (%48,8 yerel, %19,6 internet kaynaklı tehditler) görüldü.





Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mohamad Amin Hasbini, “Geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 2018’in ilk çeyreğinde META bölgesindeki fidye yazılımlarında %8,5 oranında artış görüldü. Büyük fidye yazılımı saldırılarının geçen yıl elde ettiği başarılar nedeniyle bu oran şaşırtıcı değil. Bu saldırıların artmasını ve daha karmaşık ve gelişmiş hale gelmelerini bekliyoruz. Sağlam güvenlik çözümlerinin kullanılması ve bu çözümlerin saldırıların tehlikeleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla verilen düzenli güvenlik eğitimleriyle desteklenmesinin önemi bu gibi durumlarda daha da öne çıkıyor” dedi.

Bu yıl Cyber Security Weekend’in odağında geleceğin teknolojileri de vardı. Kaspersky Lab uzmanları, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden özel olarak davet edilen konukların katıldığı panelde, blockchain teknolojilerinin insanların yaşantısını ve çalışma şeklini nasıl etkilediği konuşuldu. Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve CDO Kozan Demircan, “Bu etkinliğin bir parçası olup blockchain hakkında konuşmaktan gurur duyuyorum. İnsanları bu teknolojinin kullanım alanları konusunda sürekli eğitmek önemli. Ben bu teknolojinin daha parlak ve daha verimli bir geleceğe doğru atılmış bir adım olduğuna inanıyorum. Kripto para birimleri ve blockchain yeni ve ezber bozan iş modelleri vadediyor. Pek bilinmese de bu teknolojiler nesnelerin internetine dayanıyor ve geçtiğimiz yıl içinde IoT cihazları kullanılarak yapılan siber saldırıların sayısı dört kat arttı. Blockchain, IoT’yi güvene almak için çok etkin bir yol. Bu nedenle, Kaspersky Lab’i bu teknoloji üzerine çalışmalar yürüttüğü, siber risklerini değerlendirdiği ve insanlara daha yakın hale getirdiği için tebrik ediyorum” dedi.