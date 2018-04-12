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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
12.04.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’daki Siber güvenlik eğilimlerini açıkladı

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Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’daki Siber güvenlik eğilimlerini açıkladı

Kaspersky Lab, 12 Nisan’da Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) için yıllık Cyber Security Weekend etkinliğini İstanbul’da düzenledi. Tüm dünyada ve bölgede tehdit alanının nasıl geliştiğini keşfetmek için gerçekleştirilen etkinlikte, şirketlerin hayatta kalabilmek için ne gibi yaklaşımlar sergilemeleri gerektiği ele alındı. Kaspersky Lab’in Global Araştırma ve Analiz Ekibi’nden (GReAT) uzmanları ve etkinliğe davet edilen diğer uzmanlar, Nesnelerin İnterneti için güvenlik, blockchain teknolojisi ve hedefli saldırılardaki artışın yanı sıra sağlık altyapısına yönelik tehditler gibi konular hakkında görüşlerini bildirdi.

Etkinlikte Kaspersky Security Network’ün 2018’in ilk çeyreğine ilişkin istatistikleri paylaşıldı. Yerel tehditlerden etkilenme konusunda (USB, CD ve DVD’lerle yerel ağlarda yayılan zararlı yazılımlar) genel bir artış görülen verilerde, kullanıcı sayısının %61,8’i etkilenen Kenya ilk sırayı aldı. Onu %56,8 ile Nijerya, %50,8 ile Umman ve %55,6 orana sahip Mısır ve Lübnan takip etti. Türkiye bu alanda %46,2 ile en düşük orana sahip oldu. 

Aynı döneme ait istatistiklerde, internet kaynaklı tehditlerde de kayda değer bir artış gözlendi. Suudi Arabistan’da kullanıcıların %30,2’si zararlı yazılımlardan etkilenirken, %28,8 oranlı Mısır ve Umman ikinciliği paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise %27,4 ile takip etti. Diğer yandan, META bölgesinde saldırılardan etkilenen kullanıcı sayısı ise Güney Afrika’da (%48,8 yerel, %19,6 internet kaynaklı tehditler) görüldü. 

Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’daki Siber güvenlik eğilimlerini açıkladı

Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mohamad Amin Hasbini, “Geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 2018’in ilk çeyreğinde META bölgesindeki fidye yazılımlarında %8,5 oranında artış görüldü. Büyük fidye yazılımı saldırılarının geçen yıl elde ettiği başarılar nedeniyle bu oran şaşırtıcı değil. Bu saldırıların artmasını ve daha karmaşık ve gelişmiş hale gelmelerini bekliyoruz. Sağlam güvenlik çözümlerinin kullanılması ve bu çözümlerin saldırıların tehlikeleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla verilen düzenli güvenlik eğitimleriyle desteklenmesinin önemi bu gibi durumlarda daha da öne çıkıyor” dedi.

Bu yıl Cyber Security Weekend’in odağında geleceğin teknolojileri de vardı. Kaspersky Lab uzmanları, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden özel olarak davet edilen konukların katıldığı panelde, blockchain teknolojilerinin insanların yaşantısını ve çalışma şeklini nasıl etkilediği konuşuldu. Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve CDO Kozan Demircan, “Bu etkinliğin bir parçası olup blockchain hakkında konuşmaktan gurur duyuyorum. İnsanları bu teknolojinin kullanım alanları konusunda sürekli eğitmek önemli. Ben bu teknolojinin daha parlak ve daha verimli bir geleceğe doğru atılmış bir adım olduğuna inanıyorum. Kripto para birimleri ve blockchain yeni ve ezber bozan iş modelleri vadediyor. Pek bilinmese de bu teknolojiler nesnelerin internetine dayanıyor ve geçtiğimiz yıl içinde IoT cihazları kullanılarak yapılan siber saldırıların sayısı dört kat arttı. Blockchain, IoT’yi güvene almak için çok etkin bir yol. Bu nedenle, Kaspersky Lab’i bu teknoloji üzerine çalışmalar yürüttüğü, siber risklerini değerlendirdiği ve insanlara daha yakın hale getirdiği için tebrik ediyorum” dedi.

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