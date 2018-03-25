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    Kaspersky Lab META Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan Oldu

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 22:59 | Son Güncelleme:

    Kaspersky Lab, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü olarak Amir Kanaan’ın atandığını duyurdu. Öncesinde Orta Doğu’dan Sorumlu Genel Müdür görevini yürüten Kanaan, önceki META Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Maxim Frolov’un sorumluluklarını üstlenecek. Frolov yakın zaman önce Kaspersky Lab Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmişti.

    Amir Kanaan 1 Mart 2018 tarihinde başlayan yeni görevinde; şirketin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki ülkelerde siber güvenlik farkındalığını yayma amaçlı stratejik hedeflerine yönelik çalışmalarına devam edecek. Kanaan ayrıca, Kaspersky Lab’in ödüllü kurumsal ve tüketici ürünlerinin yanı sıra tehdit istihbaratı servislerini de öne çıkararak şirketin bölgedeki liderliğini pekiştirmek için çalışacak. 

    Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan yapılan atama hakkında, “Yeni teknolojilere en hızlı ayak uyduran bölgelerden birinin parçası olmak heyecan verici çünkü bu hızlı geçiş siber güvenliğe odaklanmayı çok daha önemli hale getiriyor. Kaspersky Lab’in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve META bölgesinde siber güvenlik düzeyini geliştirmek için çalışmak beni heyecanlandırıyor. İş ortaklarımızla birlikte, bireyleri ve kurumları siber dünyanın tehlikelerinden korumaya devam edeceğiz.” dedi.Kıramadığımız için de para politikalarımızın bir kısmı etkisiz oluyor. Kontrol ettiğimiz şeyin yüzde 60'ı bizde, yüzde 40'ı bizde değil. Dövize endeksleme işi, bizi bozuyor." dedi.

    Etiketler: amir kanaan kimdir
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