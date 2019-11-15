Kaspersky, müşterilerinin verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak

Veri depolama ve işleme altyapısını İsviçre'ye taşımaya devam eden Kaspersky, şimdi de ABD ve Kanada'daki müşterilerinin verilerini bu ülkeye taşıyor. Ayrıca, şirket ilk Latin Amerika Şeffaflık Merkezi'ni Ocak 2020'de Sao Paulo, Brezilya'da açacağını duyurdu.

Önde gelen global siber güvenlik şirketi Kaspersky, müşterilerinin verilerini her zaman en güvenilir ve güçlü şekilde korumaya kendini adadı. Ayrıca, şirket dijital güvene dayalı etkin veri koruma yöntemleriyle sürekli olarak müşteri güvenliğini daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam ediyor. Global Şeffaflık Girişimi'nin bir parçası olarak Kaspersky veri depolama ve işleme altyapısını da uyarlıyor. Bu doğrultuda, Avrupalı kullanıcılardan başlamak üzere, temel süreçler Rusya'dan İsviçre'ye taşınıyor.

Şirket, taşıma işleminde yeni bir aşamaya geçerek ABD ve Kanada'daki müşterilerin verilerinin de İsviçre'ye taşınıp burada işleneceğini duyurdu. Bu veri, gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSN) ile paylaşılıyor. Buna şirkete ait ürünlerin otomatik zararlı yazılım analizi için KSN'ye gönderdikleri şüpheli veya daha önce bilinmeyen zararlı dosyalar da dahil.

Kaspersky'de Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Shingarev, "Hepimiz kendi verilerimizi korumak istiyoruz. Yaşadığımız dijital dünyada bu son derece makul bir istek. Fakat akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil uygulamalar ve siber güvenlik çözümleri gibi dijital teknolojiye ilişkin kendi tercihlerimize güvenebileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Güven hak edilmesi gereken bir duygu. Kaspersky olarak, tüm şirketlerin siber alanda şeffaflık ve hesap verilebilirliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Büyük altyapı projemizde ilerlemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz ve söz verdiğimiz gibi, Avrupalı müşterilerin yanı sıra diğer bölgeleri de verilerini İsviçre'deki veri merkezlerinde işlemek üzere taşıyoruz." dedi.