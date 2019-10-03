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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Kasiyersiz mağazalar yaygınlaşacak, bir dönem sona erecek

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Kasiyersiz mağazalar yaygınlaşacak, bir dönem sona erecek

Dassault Systèmes’in anketine göre 2030 yılında kasiyersiz mağazalar standart hale gelecek.

Perakende sektörü ve tüketiciler, önemli bir dijital dönüşümden geçiyor. Bu sürekli dönüşüm kapsamında yürütülen inovasyon çalışmalarının amacı, yeni teknolojilerle en iyi müşteri deneyimini sunmak ve tedarik zincirinden sipariş sürecinin tamamlanmasına kadar karmaşık müşteri ve çalışan süreçlerini çok kanallı platformlarda yönetmek. 2018 yılı sonunda pazar büyüklüğü 1 trilyon Türk lirasına ulaşan Türk perakende sektörü, bir yenilenme ve yeniden yapılanma süreci yaşıyor. Ayrıca, Türkiye’deki firmalar rekabetçi konumlarını koruyabilmek için en yeni inovasyonlara yönelmeyi hedefliyorlar. 

Dassault Systèmes bu alanda yaptırdığı bir anketle perakende sektörünün geleceğine dair önemli bulgulara ışık tutuyor. Dassault Systèmes’in anketi, tüketicilerin, 2030 yılında perakende teknolojilerinin, hayatlarında nasıl bir yer tutacağına dair öngörülerini ortaya koyuyor. CITE Research (citeresearch.com), Dassault Systèmes adına ABD’de 1.000 yetişkinin katılımıyla online bir anket gerçekleştirdi.19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yanıtlanan ankette, kullanıcıların ev, seyahat, sağlık ve perakende alanlarındaki tüketici deneyimi öngörüleri araştırılıyor. 

Dijital çağda, pratik mobil ödemeli alışverişin kolaylaşmasını bekleyen tüketiciler, üç boyutlu yazıcılarla anında üretim yapabilecekler. Ürünler neredeyse anında ellerine geçecek ve alışverişte kişisel bir deneyim yaşayacaklar. Ankete göre, teslimat seçeneklerinin, mobil ödemenin, mağaza içi dijital teknolojilerin ve kişiselleştirmenin 2030 yılında standart hale geleceği öngörülüyor. Perakende teknolojilerindeki gelişmelerin başlıca avantajları pratiklik, erişilebilirlik ve kişiselleştirme olacak. 

Kasiyersiz mağaza öngörüsü erkeklerde daha yüksek 

Tüketicilerin çoğu, 2030 yılında her saatte her ürünün teslim edilebileceğini (%84), mobil ödeme seçeneklerinin (%84) ve mağaza içi dijital teknoloji kullanılacağını (%81), bunlara ek olarak kişiselleştirilmiş ürünler ve kasiyersiz otomatik mağazaların ortaya çıkacağını (%80) öngörüyor. Alışverişin artık sadece sanal ortamda yapılacağı konusunda ise şüpheler var. (%45’i buna ihtimal vermiyor).Buna ihtimal vermeyenlerin oranı 55 yaş ve üstü katılımcılarda %57. 

Erkekler arasında kasiyersiz otomatik mağazaların olacağını (%79) ve yüz tanıma ya da footprint payment (%75) teknolojilerinin kullanılacağını düşünenlerin oranı daha fazla. Erkekler için otomasyon daha önemli (%45). Kadınların ise %33’üne göre, otomasyon ilk üç sırada. Öte yandan, kadınlar erişilebilirliğe erkeklerden daha fazla önem verirken (%71) erişilebilirlik, erkeklerin %62’sinin önem verdiği ilk üç konudan biri). 

Sosyal sorumluluk, genç katılımcılar için çok daha önemli. 18-24 yaşındakilerin %49’u, 25-34 yaşındakilerin %47’si, 35-44 yaşındakilerin ise %43’ü sosyal sorumluluğa önem veriyor. Gençler sosyal sorumluluğun en önemli üç avantajdan biri olduğunu belirtirken bu oran, 45-54 yaş grubunda sadece %21, 55 yaş ve üstü katılımcılarda ise %28. 

En büyük değişim ev aletlerinde bekleniyor 

Katılımcıların açık arayla en fazla değişimi öngördüğü ürünler ise ev aletleri. Onu kişisel aksesuarlar takip ediyor. Özellikle ileri yaştaki katılımcılar (45 yaş ve üstü) ev aletlerini ilk sıraya koyma eğiliminde (45-54 yaşındakilerin %74’ü, 55 yaş ve üzeri katılımcıların %75’i).

Yine ev aletlerini ilk sırada belirten 18-24 yaş grubunun, diğer kategorileri de birinci sıraya koymaları daha büyük yaş grubundakilere göre çok daha yüksek bir olasılık. Bu da diğer kategorilerde daha büyük yaş gruplarından daha fazla değişim öngördükleri şeklinde yorumlanabilir.

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