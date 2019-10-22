Kartsız online alışveriş dönemi
Amazon.com.tr, banka veya kredi kartı olmadan online alışveriş yapmayı sağlayan yeni hizmetini kullanıma açtı.
Site üzerinden erişilebilen bakiye yükleme alanı sayesinde Amazon.com.tr müşterileri, anlaşmalı Teknosa, Carrefour ve BİM mağazalarından aldıkları kod ile Amazon hesaplarına yükleme yapabilecekler. Amazon.com.tr müşterileri artık Türkiye genelindeki anlaşmalı Carrefour ve Teknosa mağazalarından satın alacakları 25 TL, 50 TL ya da 100 TL tutarındaki kodlarla bakiyeyeyi hesaplarına nakit olarak aktararak banka veya kredi kartı bilgilerini paylaşmadan site üzerindeki elektronik ürünlerden bebek ürünlerine kadar yüzlerce ürün için kartsız alışveriş yapabilecek.
Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott: "Amazon.com.tr olarak kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini zenginleştirmek adına hizmetler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yeni hizmetimiz sayesinde artık kullanıcılarımız site üzerinden kredi ya da banka kartı olmadan alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağazalar üzerinden piyasaya sürdüğümüz kartlar ile müşterilerimiz daha fazla ödeme seçeneğine sahip olurken, tercih ettikleri yöntemle ödeme yaparak online alışveriş yapacak" dedi.
Yeni hizmet ile müşteriler hesap bakiyelerini www.amazon.com.tr/yukle adresinden doldurabilecek ve bakiye ile site üzerinden alışveriş yapabilecek. 25, 50 ve 100 TL değerindeki kodlara bugün itibarıyla anlaşmalı mağazalardan ulaşılabilecek.
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