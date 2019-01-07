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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.01.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

"Kartlı ödemelerin dinamosu internet"

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"Kartlı ödemelerin dinamosu internet"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme tutarının geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi." dedi.

Canko, yaptığı açıklamada, geçen yıl kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu vurguladı.

İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasının kartlı ödeme istatistiklerine de yansıdığını ifade eden Canko, geçen yılın ocak-kasım döneminde 135,5 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldığını bildirdi. Canko, geçen yılın tamamında ise internetten kartlı ödeme tutarının 140 milyar TL seviyesine ulaştığını aktardı. 

2013'te 35 milyar TL olan söz konusu tutarın 5 yılda 4 kat artmasının dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Canko, şunları kaydetti:

"2017 yılında yüzde 45 büyüyen internetten kartlı ödemeler, 2018'de yüzde 41 büyüyerek hızlı artışına devam ederken, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 16 seviyesini geçmiş bulunuyor. 5 yıl önce bu payın yüzde 8 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, bugün gelinen noktada internetten alışverişlerin hayatımızda ne kadar önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. BKM Express verilerine göre de internetten yapılan işlemlerin artık yüzde 68'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşmektedir."

Canko, son yıllarda sadece internetten ödemelerde daha çok kullanılan sanal kredi kartı sayısının da artışını sürdürerek 6,3 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Toplam kredi kartı sayısının yüzde 9'unu oluşturan sanal kredi kartlarıyla geçen yılın 11 ayında 6,1 milyar TL tutarında internetten ödeme gerçekleştiğini belirten Canko, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösteren sanal kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin internetten yapılan toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'ini oluşturduğunu kaydetti.

"Turizm açısından çok iyi bir sezon geride kaldı"

Soner Canko, 2018'in en önemli gelişmelerinden birinin turizm sektöründe gerçekleştiğine işaret ederek, geçen yılın 11 aylık verilerine bakıldığında, yabancı kartlarla Türkiye'de yaklaşık 41 milyar TL alışveriş yapılırken, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 85 artış gerçekleştiğini söyledi.

Bunun, yabancı kartlarla yapılan alışverişlerde son yıllarda gerçekleşen en yüksek artış ve alışveriş tutarı olduğuna dikkati çeken Canko, turizm açısından çok iyi bir sezonun geride kaldığını anlattı. 

Canko, geçen yıl yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan ödemelerin 44 milyar TL seviyesine ulaştığını da bildirdi. 

Dolandırıcılara dikkat

BKM Genel Müdürü Canko, teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve sosyal medya kullanımın artmasıyla dolandırıcılık faaliyetlerinin de boyut değiştirdiğini söyledi.

Dolandırıcıların sahte SMS, e-posta ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter) üzerinden finansal kuruluşlara ait gibi görünen sahte hesaplar, reklamlar veya arama motorları üzerinden tüketicilere ulaştığını belirten Canko, dolandırıcıların sahte internet siteleri aracılığıyla kimlik bilgileri, şifre, pin, parola, annenin evlenmeden önceki soyadı ve benzeri gizli bilgileri isteyebildiğini anlattı.

Canko, SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirilen veya arama motorları üzerinden giriş yapılan web sitelerinin adreslerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sertifika ve adreslerde sorun görülmesi durumunda kesinlikle işlem yapılmaması ve bankaya bilgi verilmesi gerektiğini belirten Canko, şunları kaydetti:

"Bilmediğiniz kaynaklardan gönderilen veya tanıdığınız kişilerden şüpheli konu başlıklarıyla gelen SMS, WhatsApp ve e-posta iletilerindeki linklere tıklamayın. Cep telefonlarınıza yüklemek istediğiniz uygulamaları mutlaka resmi uygulama mağazalarından (Google Play, Apple Store gibi) indirin. Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indireceğiniz uygulamalar nedeniyle telefonunuza virüs bulaşabilir. Ayrıca, telefon rehberiniz, size gelen SMS'ler ve bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir."

"Güvenilir sitelerden alışveriş yapın"

Soner Canko, elektronik ticaretin son dönemde yaygınlaşmasıyla bu alandaki dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Bu konuda tüketicilere uyarılarda bulunan Canko, "Alışveriş yapacağınız siteyi iyice araştırın. Bilinen ve güvenilir bulduğunuz alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. SMS'le iletilen tek kullanımlık şifrelerin bulunduğu mesajlarda, iş yeri adı ve tutar bilgilerini mutlaka kontrol edin." dedi.

Dolandırıcıların ATM'lerde bazı mekanizmalar kurarak kartları kopyaladığını belirten Canko, ATM'lerden işlem yaparken de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ATM'lerde işlem yaparken kimseden yardım talep edilmemesi, banka görevlileri dahil şifrenin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan Canko, "İşlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM'de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın. Kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun." şeklinde konuştu. 

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