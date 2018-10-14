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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.10.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Karşılaştırma: Google Pixel 3 mü Galaxy S9 mu?

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Karşılaştırma: Google Pixel 3 mü Galaxy S9 mu?

Google'ın yeni telefonlarından Google Pixel 3 ile Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 karşı karşıya. Hangi telefon diğerine göre üstün özelliklerle geliyor? Okuyun, en iyisi hangisi, kararı siz verin.

Google'ın yeni telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL çıtayı ileri taşısalar da, çok büyük yenilik getirmiyor gibi görünüyorlar. Firma temel olarak yapay zeka geliştirmelerine odaklanmış görünüyor. Bu güzel bir şey, ancak diğer Galaxy S9 gibi rakiplerle kıyaslanabilmek için daha fazlasını yapmanız gerekli.

Aşağıda göreceğiniz üzere Galaxy S9, her alanda Pixel 3'ü geçiyor. Pixel 3'ün tek şansı, kamera testlerinde öne geçmek olacak gibi görünüyor. 

Tasarım ve Ekran

Galaxy S9 tasarım ve ekran konusunda sadece daha üst seviye görüntüsüyle değil, ihtiyaçları daha iyi karşılamasıyla da önde. Pixel 3 daha ince olsa da Galaxy S9, boyutunu daha iyi kullanıyor. Pixel 3'te ekran çerçevesi Pixel 2'ye göre daha küçük olsa da hala fark edilir büyüklükte. Galaxy S9'un üst ve alttaki çerçevesi ise oldukça ince. Pixel 3'ün tasarımı açıkça Samsung'un gerisinde kalıyor.

Galaxy S9, microSD kart slotu ve 3.5 mm kulaklık girişi desteğiyle de Pixel 3'ü geçiyor. Bununla birlikte iki telefonda da USB-C portu bulunuyor.

Pixel 3'ün 5,5 inç'lik Full HD+ (OLED) ekranı 443 ppi yoğunluğa sahipken Galaxy S9'un 5,8 inç'lik Super AMOLED ekranı 2960x1440 çözünürlük ve 570ppi ile daha keskin. Galaxy S9, Mobile HDR Premium içeriğini de destekliyor.

Karşılaştırma: Google Pixel 3 mü Galaxy S9 mu

 

İşletim Sistemi ve Güç

Pixel 3'te Android 9 Pie yüklüyken Galaxy S9, Android 8 Oreo ile geliyor. Yine de Pixel 3, bu farktan çok fazla şey kazanmıyor ve Galaxy S9 muhtemelen yakında güncellenecek. Yine de Google'ın telefonlarının daha çabuk güncellendiğini unutmamak gerekli

İki telefon da Snapdragon 845 yonga setiyle geliyor ve 4GB RAM sunuyor. İki cihazın da giriş seviyesi depolama miktarı 64GB ve 128GB'a yükseltme olanağı ikisinde de var. Ancak Galaxy S9'un 256GB'lık bir seçeneği de var ve microSD kart desteği sayesinde depolama alanını daha da genişletmeniz mümkün.

Galaxy S9'un 3.000mAh'lik pili, Pixel 3'ün 2.915mAh'lik pilinden biraz daha büyük.

Kamera

Hem Samsung hem de Google, nasıl iyi bir kamera üretileceğini biliyorlar. Samsung'un çift diyaframlı 12MP'lik kamerası, f/1,5 veya f/2,4 diyaframla çekim yapabiliyor. 1,4 mikron pikselle birlikte alacağınız düşük ışık performansı oldukça iyi. Arka kamerada OIS ve 60fps'de 4K video kaydı desteği de bulunuyor.

Pixel 3'ün kamerası kağıt üzerinde daha kötü görünüyor. 12,2MP sensöre ve 1,4 mikron piksellere sahip cihaz, f/1,8 diyafram değeri sunuyor. OIS işlevi de sunan kameranın video yetenekleri, 30fps 4K kaydı nedeniyle biraz sınırlı. Ancak Google'ın yapay zeka destekli resim işlemesi, fotoğraf kalitesini artırıyor. Bunun ne kadar etkili olduğunu ise bekleyip göreceğiz.

Pixel 3'ün ön yüzünde bir çift 8MP'lik sensör bulunuyor. Bunlardan biri 97 derecelik geniş açılı lens, diğeri ise daha dar ancak f/1,8 diyaframıyla daha iyi düşük ışık performansı sunuyor.

Galaxy S9'un ön yüzünde 80 derece görüşe sahip, f/1,7 kamera bulunuyor. Çok esnek olmasa da AR Emoji yeteneğine sahip.

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