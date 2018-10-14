Karşılaştırma: Google Pixel 3 mü Galaxy S9 mu?

Google'ın yeni telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL çıtayı ileri taşısalar da, çok büyük yenilik getirmiyor gibi görünüyorlar. Firma temel olarak yapay zeka geliştirmelerine odaklanmış görünüyor. Bu güzel bir şey, ancak diğer Galaxy S9 gibi rakiplerle kıyaslanabilmek için daha fazlasını yapmanız gerekli.

Aşağıda göreceğiniz üzere Galaxy S9, her alanda Pixel 3'ü geçiyor. Pixel 3'ün tek şansı, kamera testlerinde öne geçmek olacak gibi görünüyor.

Tasarım ve Ekran

Galaxy S9 tasarım ve ekran konusunda sadece daha üst seviye görüntüsüyle değil, ihtiyaçları daha iyi karşılamasıyla da önde. Pixel 3 daha ince olsa da Galaxy S9, boyutunu daha iyi kullanıyor. Pixel 3'te ekran çerçevesi Pixel 2'ye göre daha küçük olsa da hala fark edilir büyüklükte. Galaxy S9'un üst ve alttaki çerçevesi ise oldukça ince. Pixel 3'ün tasarımı açıkça Samsung'un gerisinde kalıyor.

Galaxy S9, microSD kart slotu ve 3.5 mm kulaklık girişi desteğiyle de Pixel 3'ü geçiyor. Bununla birlikte iki telefonda da USB-C portu bulunuyor.

Pixel 3'ün 5,5 inç'lik Full HD+ (OLED) ekranı 443 ppi yoğunluğa sahipken Galaxy S9'un 5,8 inç'lik Super AMOLED ekranı 2960x1440 çözünürlük ve 570ppi ile daha keskin. Galaxy S9, Mobile HDR Premium içeriğini de destekliyor.





İşletim Sistemi ve Güç

Pixel 3'te Android 9 Pie yüklüyken Galaxy S9, Android 8 Oreo ile geliyor. Yine de Pixel 3, bu farktan çok fazla şey kazanmıyor ve Galaxy S9 muhtemelen yakında güncellenecek. Yine de Google'ın telefonlarının daha çabuk güncellendiğini unutmamak gerekli

İki telefon da Snapdragon 845 yonga setiyle geliyor ve 4GB RAM sunuyor. İki cihazın da giriş seviyesi depolama miktarı 64GB ve 128GB'a yükseltme olanağı ikisinde de var. Ancak Galaxy S9'un 256GB'lık bir seçeneği de var ve microSD kart desteği sayesinde depolama alanını daha da genişletmeniz mümkün.

Galaxy S9'un 3.000mAh'lik pili, Pixel 3'ün 2.915mAh'lik pilinden biraz daha büyük.

Kamera

Hem Samsung hem de Google, nasıl iyi bir kamera üretileceğini biliyorlar. Samsung'un çift diyaframlı 12MP'lik kamerası, f/1,5 veya f/2,4 diyaframla çekim yapabiliyor. 1,4 mikron pikselle birlikte alacağınız düşük ışık performansı oldukça iyi. Arka kamerada OIS ve 60fps'de 4K video kaydı desteği de bulunuyor.

Pixel 3'ün kamerası kağıt üzerinde daha kötü görünüyor. 12,2MP sensöre ve 1,4 mikron piksellere sahip cihaz, f/1,8 diyafram değeri sunuyor. OIS işlevi de sunan kameranın video yetenekleri, 30fps 4K kaydı nedeniyle biraz sınırlı. Ancak Google'ın yapay zeka destekli resim işlemesi, fotoğraf kalitesini artırıyor. Bunun ne kadar etkili olduğunu ise bekleyip göreceğiz.

Pixel 3'ün ön yüzünde bir çift 8MP'lik sensör bulunuyor. Bunlardan biri 97 derecelik geniş açılı lens, diğeri ise daha dar ancak f/1,8 diyaframıyla daha iyi düşük ışık performansı sunuyor.

Galaxy S9'un ön yüzünde 80 derece görüşe sahip, f/1,7 kamera bulunuyor. Çok esnek olmasa da AR Emoji yeteneğine sahip.



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