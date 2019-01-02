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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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02.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Karlı ve buzlu yollar "çelik örümcek" ile aşılacak

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Karlı ve buzlu yollar "çelik örümcek" ile aşılacak

Konya'da bir esnaf, karlı ve buzlu yollarda araçların güvenle seyrini sağlamak için çekici tekerlere kısa sürede uygulanabilen, çelik dört kollu aparat yaptı.

Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarını mevsim koşullarına adapte etmek isteyen sürücüler, kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmıyor. Kar yağışı, birçok noktada ulaşımın aksamasına neden olurken sürücülere kar lastiği ile ağır yol koşullarında zincir takmaları öneriliyor.

- Fren mesafesini düşürüyor

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan esnaf Celal Yıldırım, yoğun kış şartlarında zincir takıp çıkarma zahmetine girmek istemeyen sürücüler için yeğeni Hasan Yıldırım ile bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Yıldırım, Konya Teknokent'te anti patinaj sistemi üzerine yürütülen projeye çelik örümcek anlamına gelen "Steel Spider" adını verdi. Patenti alınan "çelik örümcek"in, karlı buzlu yollarda araçların güvenle seyrini sağlamak için çekici tekerlere montajı kısa sürede yapılıyor.  

Kar zinciri yerine kullanılan, lastiği kavrayan dört çelik kollu "Steel Spider", konforlu seyahatin yanı sıra araçların fren mesafesini de önemli ölçüde azaltıyor. 

"Montajı çok basit, kullanımı rahat ve uzun ömürlü"

Ürünün tasarımcısı Celal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce bir seyahatinde yolun buz ve karla kaplanmasından dolayı mahsur kaldığını, zincir takmakta zorlandığını ve projenin fikrinin yaşadığı bu tecrübeden çıktığını söyledi.

Konya Teknokent'te çalışan yeğeni Hasan Yıldırım ile projeyi hazırlamaya başladığını anlatan Yıldırım, "Onun da çok büyük emeği var. Finansmanı karşıladım, böyle bir ürün ortaya çıktı. Montajı çok basit, kullanımı rahat ve uzun ömürlü. Tüketici pratik çözümü tercih eder. En hızlı montajı bununla yapıyorsun. Bunda takıp sökmek çok hızlı, evladiyelik. Anti patinaj sistemi diyoruz." diye konuştu.

5 saniyede takılıp, çıkarılıyor

Yıldırım, kar aparatının plastik üç göbek, içinde dişli ve mil sisteminden oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Montajı için çevirme yayı var. Kolları özel çelikten imal edildi. Montajı standart modelde bir teker için 5 saniyedir. Sökümü de aynı şekilde 5 saniyedir. Büyük modelde bu süre biraz daha artabilir. Karlı, riskli bölümü geçtikten sonra hemen çıkarabilirsiniz. Zaman almıyor. Tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Gayet rahat şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Zincirde olduğu gibi sürat yapılmaması gerekiyor.

Karsız, buz olmayan yerde biraz ses var ama riskli yerde kesinlikle hissettirmez. Fren mesafesini de yüzde 50 daha kısaltıyor. Örümceğe benzediği için 'Steel Spider' adını verdik ve patentini aldık. Çelik kollarıyla lastiği kaplıyor. Şu anda talep üzerine üretim yapıyoruz. Ürünü geliştirme çalışmalarımız da sürüyor. Kullananlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Seri üretimi için önümüzdeki aylarda çalışma yapacağız."

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