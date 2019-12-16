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Teknoloji
16.12.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Karlar Ülkesi 2’nin karakterleri Elsa, Anna ve Olaf Spotify’da en çok ne dinledi?

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Karlar Ülkesi 2’nin karakterleri Elsa, Anna ve Olaf Spotify’da en çok ne dinledi?

Karlar Ülkesi 2’nin takipçileri Elsa’nın coşkulu anlarında yüksek sesle şarkı söylediğini bilir. Peki, geçmişi ile ilgili gerçekleri bulmak için masalsı maceralara çıkmadığı zamanlarda ne tür müzikler dinleyebileceğini hiç merak ettiniz mi?

Spotify, Karlar Ülkesi karakterlerinin kendi Spotify Özeti paylaşım kartları ile Anna, Elsa, Olaf ve Kristoff’un ne dinlediklerini açıkladı. Spotify’a göre Elsa tam bir Queen hayranı, Anna “Hey Soul Sister,” şarkısına doyamıyor, Olaf How to Make Friends podcast yayınını seviyor ve Kristoff’un en sevdiği tür ise Lover’s Rock.

Elsa’nın Özet kartını ekte görebilirsiniz. Karlar Ülkesi 2’nin diğer karakterlerinin Özet kartlarını görmek ve kurgu karakterlerin tüm Özet kart serilerini indirmek için Spotify’ın blog sayfası For The Record’a göz atabilirsiniz. 

Kendi Spotify özet kartlarınızı spotify.com/wrapped üzerinden kontrol edebilir ya da Spotify uygulamanızı açarak “Ara” sekmesi altından görebilirsiniz. 

Spotify Karlar Ülkesi 2 çalma listesini buradan dinleyebilirsiniz.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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