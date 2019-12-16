Karlar Ülkesi 2’nin karakterleri Elsa, Anna ve Olaf Spotify’da en çok ne dinledi?

Spotify, Karlar Ülkesi karakterlerinin kendi Spotify Özeti paylaşım kartları ile Anna, Elsa, Olaf ve Kristoff’un ne dinlediklerini açıkladı. Spotify’a göre Elsa tam bir Queen hayranı, Anna “Hey Soul Sister,” şarkısına doyamıyor, Olaf How to Make Friends podcast yayınını seviyor ve Kristoff’un en sevdiği tür ise Lover’s Rock.

Elsa’nın Özet kartını ekte görebilirsiniz. Karlar Ülkesi 2’nin diğer karakterlerinin Özet kartlarını görmek ve kurgu karakterlerin tüm Özet kart serilerini indirmek için Spotify’ın blog sayfası For The Record’a göz atabilirsiniz.

Kendi Spotify özet kartlarınızı spotify.com/wrapped üzerinden kontrol edebilir ya da Spotify uygulamanızı açarak “Ara” sekmesi altından görebilirsiniz.

Spotify Karlar Ülkesi 2 çalma listesini buradan dinleyebilirsiniz.