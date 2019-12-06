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Teknoloji
AA
06.12.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı

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Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı
Fotoğraf: Alamy

Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.

Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 ton kargo götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 9 Aralık'ta TSİ 13.38'de ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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