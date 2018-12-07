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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.12.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Karbondioksit emisyonu 2018'de rekor seviyelere doğru ilerliyor

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Karbondioksit emisyonu 2018'de rekor seviyelere doğru ilerliyor

Küresel otomobil pazarının giderek büyümesi ve kömür kullanımının da etkisiyle 2018'de karbondioksit emisyonunun tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Küresel Karbon Projesi'nin (GCP) raporuna göre, yollardaki araç sayısının ve kömür kullanımının artmasıyla küresel karbondioksit emisyonunun büyük ölçüde arttığı ve 2018'de rekor seviyelere ulaşacağı sanılıyor.

Dünya İklim Araştırma Programı'nın (WCRP) araştırma ortağı GCP'nin raporunda, 2018 yılında fosil yakıt ve sanayi kaynaklı karbondioksit emisyonunun yüzde 2,7 artacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Polonya'nın Katowice kentinde, yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin katılımıyla devam ederken yayımlanan raporda, 2017'de küresel emisyonda Çin'in yüzde 27, ABD'nin yüzde 15, AB ülkelerinin yüzde 10, Hindistan'ın yüzde 7 payı olduğu belirtildi.

Rapora göre, 2018'de emisyonların Çin'de yüzde 4,7, Hindistan'da yüzde 6,3 ve ABD'de yüzde 2,5 artacağı ve AB ülkelerinde yüzde 0,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Çin'in emisyonları, ülkenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ına ve sera gazı emisyonlarına bağlı iklim değişikliğinin yüzde 40'ına tekabül eden kömür kullanımındaki artışla yükseldi.

Raporda, ABD'deki emisyon artışının kısmen hava koşullarına bağlı olduğu, buna karşılık Hindistan’ın emisyonlarının sanayinin gelişmesiyle güçlü bir şekilde artmaya devam ettiği belirtildi.

Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 33 milyar 444 milyon tona yükselmişti.

Geçen yıl dünyada en fazla karbondioksit emisyonuna sahip ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde Çin'de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 1,6 artarak 9 milyar 232 milyon ton olmuştu.

ABD ise emisyon miktarını yüzde 0,5 azaltmasına rağmen, Çin'in ardından 5 milyar 870 bin tonla dünya genelinde en fazla karbon salımının yapıldığı ikinci ülke olmuştu. ABD'yi, 2 milyar 334 milyon karbondioksit emisyonu üreten Hindistan izlemişti.

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