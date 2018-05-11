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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.05.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Karanlık ve sessizlikte engel tanımayan tango

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Karanlık ve sessizlikte engel tanımayan tango

“Dünya Engelliler Haftası” özelinde dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu gösteride sahne alan Turkcell Diyalog Müzesi rehberleri, engel tanımadıklarını bir kez daha ortaya koydu.

“Engel tanımayan” sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Turkcell, bu kez “Dünya Engelliler Haftası” amacıyla önemli bir deneyimin başrolündeydi. Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan “Turkcell Diyalog Müzesi”nde bu kez sahne onların oldu. İstanbul Social Enterprise tarafından hayata geçirilen ve Turkcell’in desteklediği bu eşsiz projede, dünyada ilk kez biri görme diğeri ise işitme engelli çiftler bir araya geldi ve sahnede tango rüzgarı esti. 

Turkcell Diyalog Müzesi, hayata farklı bir bakış açısı sağlarken, engellerle yaşayanların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları herkese deneyimletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu tango gösterisi ise, engel tanımayanların her zoru başarabileceklerini bir kez daha ortaya koydu. 

Turkcell Diyalog Müzesi’nde yer alan “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” deneyiminden yola çıkarak bu ilham verici projeyi oluşturduklarını belirten tango eğitmeni Elif Ömüriş, 4 ve 4 işitme engelliden oluşan bu ekibin yaklaşık  7 aydır bu gösteri için çalıştıklarını belirtti. 

Dünyada benzer bir örneği bulunmayan bu gösteri, Turkcell’in desteğiyle uluslararası platformlara da taşınacak. Turkcell teknolojisiyle hayata geçen “Hayal Ortağım” ve “İşaret Dilim” uygulamaları da tango eğitimine entegre edilecek ve böylece karanlıkta ve sessizlikte bu dansı yapmak mümkün olacak. Uygulama aynı zamanda, görme ve işitme engellilerin online bir platform üzerinden tango öğrenebilmelerine yönelik bir eğitim paketini de içeriyor. Bu paketin içinde 4 eğitim videosu yer alıyor. Bu videoları dans etmek isteyen işitme engelliler, İşaret dilinde ve ayrıntılı altyazılı olarak izleyebilecek. Ayrıca, tüm figürlerin görme engellilere yönelik anlık betimlemesi bulunuyor. 

HEDEF 5 MİLYON ENGELLİ BİREY

Bu ilham verici ile ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Türkiye’de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz” dedi. “Engel Tanımayanlar” çatısı altında bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaştıklarını vurgulayan Bütün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas halinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Amacımız bir tarafta mobil teknolojilerimizi iletişimin imkanlarıyla birleştirerek sağlayacağımız faydalarla onların topluma katılımları konusunda en önemli destekçileri olurken, diğer tarafta da engelli konusunda farkındalığı artırmak...” 

DANS İLK KEZ BÖYLE KULLANILDI

Turkcell’in bu projelerdeki iş ortakları arasında yer alan İstanbul Social Enterprise Genel Müdür ve Turkcell Diyalog Müzesi Proje Koordinatörü Hakan Elbir ise, ‘’Hayat için yatırım yapmaya inanıyoruz. Günümüzde kahramanlar artık pelerin giymiyor, aramızda dolaşıyor. Önemli olan bu insanları fark etmek ve onlara el vermek’’ dedi. Turkcell Diyalog Müzesi’ni ziyaret edenlerin engelli yaşama dair mevcut düşünce şekillerini ve basmakalıp fikirleri bir yana bıraktığından bahseden Elbir, “Tango gibi zor ve kült bir dansı görme ve işitme engelli bireylerimize öğretirken amacımız, bu bakış açısını bir adım daha ileri taşımaktı. Bir iletişim şekli olarak dansın ilk kez bu kadar etkin kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.

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