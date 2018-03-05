Kara tahtada ders anlatan öğretmene Microsoft sürprizi

Ganalı bir öğretmenin öğrencilere kara tahtada, tebeşirle çizdiği Microsoft Word'ü anlattığı bir fotoğraf, geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılmıştı. İlginç görüntü kısa sürede yayılmış, internetin ilgi odağı olmuştu.

Kamerunlu girişimci Rebecca Enonchong, fotoğrafın ortaya çıkmasından birkaç gün sonra takipçilerine fotoğrafın nerede çekildiğini sordu ve fotoğraftaki öğretmeni bularak Microsoft'tan öğretmene yardım eli uzatmasını istedi. Microsoft Afrika, bir tweet'inde teklifli şu sözleriyle kabul etti:

"Eğitimde dijital geçişi sağlamak için öğretmeleri desteklemek, bizim yaptığımız şeyin özü. Owura Kwadwo'yu ortaklarımızdan birinin sağlayacağı bir cihazla donatacağız ve MCE programımıza ve ücretsiz profesyonel geliştirme kaynaklarına erişmesini sağlayacağız."

Böylece Microsoft, öğretmene bir bilgisayar hediye edeceğini ve profesyonel eğitim hizmeti vereceğini Afrika Twitter hesabıyla açıklamış oldu. Enonchong, Microsoft'u biraz daha sıkıştırarak Kwadwo'nun tüm öğrencileri için bilgisayar istedi ancak Microsoft henüz bu isteğe cevap vermedi.



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