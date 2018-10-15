Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
15.10.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

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Kara Kuvvetleri, PARS İZCİ’yle engel tanımayacak

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıklarının taktik seviyede keşif gözetleme ihtiyacını karşılamak üzere Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç projesi başlatıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim’de toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 6x6 Komuta ve Radar Araçları, 8x8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.

İLK KEZ YERLİ MOTOR KULLANILACAK

Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek. Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8x8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak. 

2 METRELİK HENDEĞİ AŞIYOR

PARS 8x8, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30+ yan eğimde hareket edebiliyor. 70 santim yüksekliğinde engel ve 2 metre derinliğinde hendek geçebilen PARS 8x8, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip.PARS 6x6 da, 8x8’de olduğu gibi özel yakıt tanklarına sahip. Amfibi bir araç olan PARS 6x6, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor. 

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