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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.04.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman

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Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman

M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının elde edilmesini sağlayan algoritmanın arkasında 29 yaşındaki Katie Bouman var.

M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının elde edilmesini sağlayan algoritmanın arkasında 29 yaşında genç bir kadın bulunuyor.

BBC'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mezun bilgisayar bilimcisi Katie Bouman, dönüm noktası olarak değerlendirilen kara delik imajına olanak sağlayan bilgisayar programının geliştirilmesine öncülük etti.

Mezun olduktan sonra MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi'nden bir ekibin destek verdiği projenin liderliğini yapan Bouman'ın, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan imajı mümkün kılan algoritma üzerinde üç yıl önce çalışmaya başladığı belirtildi.

Proje de bir Türk bilim insanı da var
Olay Ufku Teleskobu (EHT) projesinde çalışan 200'den fazla bilim insanı arasında bir Türk de yer alıyor.

Washington Post'un haberine göre, EHT bilim konseyinin üyesi olan, Arizona Üniversitesinde görevli astrofizikçi Feryal Özel, kara delik fotoğrafını, kariyerinin en önemli gelişmesi olarak nitelendirdi.

Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman

Özel, "evrende, bir nesneyi daha, imkansız gibi düşünülse de insanoğlunun kaşif ruhu sayesinde görüntülemeyi başardıklarını" söyledi.

Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesinde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini ikincilikle bitiren, Niels Bohr Enstitüsünde fizik yüksek lisansı, Harvard Üniversitesinde astrofizik doktorası yapan Feryal Özel, Wired ile söyleşisinde de kara delik imajının bir başlangıç olduğunu, kara deliğin daha kaliteli fotoğraflarını elde etmeyi, teleskoplarını diğer kara deliklere de çevirmeyi planladıklarını kaydetti.

Bilim insanları ilk kez kara deliği böyle görüntüledi
Bilim insanları ilk kez kara deliği böyle görüntüledi

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları dün Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takımyıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.

Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Süper masif kara deliğin çekim alanına giren ışığın bükülmelerinin görülebildiği fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

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