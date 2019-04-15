Kara delik fotoğrafına internet yetersiz kaldı
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler ilk kara delik fotoğrafını tüm dünya ile paylaşmıştı. Görüntünün elde edilmesi sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşıldı.
Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayınlamıştı. Söz konusu görüntüyü elde etmek adına büyük uğraşlar veren uzmanlarının veri transferinde sorun yaşadığı ortaya çıktı.
Kara delik görüntüsü için 8 adet teleskoptan elde edilen veriler kullanılmıştı. 5 Petabayt boyutuna sahip olan verilerin aktarımında kullanılan internet yetersiz kaldığı öğrenildi.
Antartikada yer alan South Pole Telescope'da oluşturan verilerin kış şartlarında elde edilmesinden dolayı bilim adamları yaz ayını beklemiş. İnternet üzerinden aktarılan kayıtlar iki süperbilgisayar arasında senkronize edildikten sonra veri transferinin gerçekleştiği öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle