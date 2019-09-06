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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.09.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Kara deliğin fotoğrafını yayımlayan ekibe 3 milyon dolarlık ödül

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Kara deliğin fotoğrafını yayımlayan ekibe 3 milyon dolarlık ödül

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesinde yer alan bilim insanları, "Bilimin Oskar'ı" olarak nitelendirilen 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'nü kazandı.

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanları, "Bilimin Oskar'ı" olarak nitelendirilen 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'ne layık görüldü.

LiveScience'ın haberine göre, 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'nün temsilcilerinden yapılan açıklamada, nisan ayında kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanlarının 3 milyon dolarlık ödülün sahibi olduğu belirtildi.

Ödülün yaklaşık 347 bilim insanı tarafından paylaşılacağı ve her birine 8 bin 646 dolar ödeneceği kaydedildi.

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesinin yöneticisi, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görevli bilim insanı Sheperd S. Doeleman, ödülün, "çok çalışarak, risk alarak, hatalar yaparak, başarılara imza atarak geçen on yılı aşkın sürenin ve en yüksek bilimsel hedeflere bağlı bir uzman ekibi oluşturmanın mükemmel bir tasdiki" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kara deliğin fotoğrafı

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, nisan ayında Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı.

Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi ve çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.

Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçmişti.

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