Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara deliğin etrafında tuhaf nesneler keşfedildi

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Gökbilimciler galaksimizin gizemlerini bir temele dayandırmak için çeşitli araştırmalar yürütüyor. Bununla beraber her keşifte sonsuz derinlikte olan evrene dair algılarımız daha da genişliyor. Tüm bunlara rağmen, evrenle ilgili bilmediğimiz ve anlayamadığımız pek çok şey bulunuyor.

Bilim insanları galaksimizin merkezinde bulunan kara deliğin yakınlarında garip nesneler keşfettiler. Nesnelerin davranışlarını yıldızlarla karşılaştıran gökbilimciler, tespit edilen nesneleri "G objects" olarak adlandırdılar ve bu nesnelerin süper kütleli kara delik etrafında döndüğünü belirttiler. Ayrıca keşfedilen dört yeni nesne, 2005 ve 2014 yılında bulunan G1 ve G2'ye benzetiliyor. Bu gizemli nesnelerin genelde kompakt olduğunu belirten araştırmacılar, kara deliğin yörüngesine yaklaştıkça uzadığını da ifade ettiler. Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar tarafından keşfedilen bu nesneler de G3, G4, G5 ve G6 adlandırıldılar.

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede ise söz konusu nesnelerin bir zamanlar yıldız olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, bu çalışmanın galaksilerde neler olduğuna ışık tutabileceğini de söylediler.