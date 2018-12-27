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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
27.12.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Kapsül içinde Atlas Okyanusu'nu geçmeye hazırlanıyor

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Kapsül içinde Atlas Okyanusu'nu geçmeye hazırlanıyor
Foto: AFP

Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin, varil şeklinde turuncu bir kapsülle Atlas Okyanusu'nu geçmeye hazırlanıyor. 71 yaşındaki Savin, okyanus akıntıları sayesinde ilerlemeye çalışacak.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'dan ayrılan Savin, üç ay kadar kısa bir süre içinde Karayiplere ulaşmayı umuyor.

Savin'in kapsülünde bir yatak, mutfak ve depo var.

Fransız seyyah, Atlas Okyanusu'nu inceleyen deniz bilimcilerine yardımcı olmak için yolculuğu boyunca geçtiği yerlerde işaretler bırakacak.

AFP haber ajansına telefonda yolculuğuyla ilgili bilgi veren Savin, "Hava güzel. Bir metrelik dalgalar var ve saatte 2-3 kilometre hızla ilerliyorum. Şimdilik kapsülüm çok iyi. Pazar gününe kadar rüzgâr tahminleri benim lehime" dedi.

Eski bir askeri paraşütçü olan Savin daha önce park bekçiliği ve pilotluk da yaptı.

Kapsül içinde Atlas Okyanusunu geçmeye hazırlanıyor

Savin, reçine kaplı kontrplaktan yapılma varilinin okyanus akıntıları yardımıyla yaklaşık 4.500 km mesafe kat edip Karayiplere ulaşmasını umuyor.

Savin, "Belki Barbados'a gider ama ben yine de Martinique veya Guadaloupe gibi bir Fransız adası olmasını tercih ederim. Seyahat belgelerine gerek olmaz, varili de geri götürebilirim" dedi.

Varil 3 metre uzunluğunda ve 2.10 metre genişliğinde. İçinde yaklaşık 6 metrekarelik yaşam alanı var. Varilin altında denize bakan bir pencere var, Savin bu pencereden altından geçen balıkları görebiliyor.

Savin'in deposunda da kaz ciğeri ve yeni yıla girerken içeceği bir şişe Sauternes beyaz şarabı var. Ayrıca 14 Ocak'ta kutlayacağı 72. yaş günü için de bir kırmızı şarap şişesi bulunduruyor.

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