Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK
Oyunlar için artık tek başına iyi bir televizyon veya iyi bir konsol veya PC yeterli değil. Ses, işin çok önemli bir parçası ve oyun tutkunlarının göz ardı etmediği aksesuarların başında yer alıyor. Bu kapsamda geliştirilen ASUS'un yeni kablosuz oyun kulaklığı ROG Strix Fusion 300 PNK, kulaklık arayanların mutlaka göz atması gereken bir ürün.
Oyun tarafında pek çok çözüm üreten ROG serisine yeni bir halka daha eklendi. ROG Strix Fusion 300 PNK, oyunculara yönelik olarak geliştirilen ve hayli iyi ses sistemine sahip olan bir kablosuz kulaklık. Ancak detaylı özelliklerine bakmadan önce isterseniz biraz ürünün tasarımından bahsedelim. Ürün, aslında ROG PNK LTD serisinin bir parçası. Rengiyle dikkat çeken kablosuz kulaklık dışında ROG Gladius II Origin optik sensörlü oyuncu faresi, Cherry MX mekanik ROG Strix Flare oyuncu klavyesi ve ROG Sheath oyuncu mouse pad'inin pembe sürümleri de oldukça dikkat çekici.
Kulaklığı kulağınıza taktığında dünyayla ilişkiniz kesiliyor denilebilir. Pembe rengiyle dikkat çeken ROG Strix Fusion 300 PNK, sesi kullanıcıya daha iyi verebilmek için özel hava geçirmez bölmeyle geliyor. Bu da sesin yalın bir şekilde oyuncuya ulaşması anlamına geliyor.
Dahili 7.1 sanal çevresel ses desteğine sahip olan ürün sadece yüksek ses kalitesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda uzun saatler kulaklığı takacaklar için konfora da önem veriyor. Oyun oynarken saatlerini veren oyuncuların kulaklarını zorlamayan ROG Strix Fusion 300 PNK, yüksek konfor ve ses yalıtımı için yüzde 100 protein deri kulak yastıkları kullanıyor.
PC, Xbox, PlayStation desteğine sahip olduğu gibi mobil cihazlarla da uyumlu çalışan ürün, sunduğu derin baslarla da dikkat çekiyor. Üründe kullanılan metal kapaklar, seste bozulmayı önlüyor. Bu da elbette ses kalitesinin artması demek.
USB 2.0 ve 3.5 mm desteğine sahip olan ROG Strix Fusion 300 PNK, üzerinde bulunan ayarlanabilen ve tamamen içeri toplanabilen mikrofon, sağ kulaklığın içine giriyor. Bu sayede, mikrofon içerideyken pembe renkte bir kesinti olmuyor.
Ürünün fiyatı mağazadan mağazaya değişmekle birlikte ortalama 1000 TL'ye satılıyor.
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