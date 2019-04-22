Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK
GeriTeknoloji Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.04.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

Oyunlar için artık tek başına iyi bir televizyon veya iyi bir konsol veya PC yeterli değil. Ses, işin çok önemli bir parçası ve oyun tutkunlarının göz ardı etmediği aksesuarların başında yer alıyor. Bu kapsamda geliştirilen ASUS'un yeni kablosuz oyun kulaklığı ROG Strix Fusion 300 PNK, kulaklık arayanların mutlaka göz atması gereken bir ürün.

Oyun tarafında pek çok çözüm üreten ROG serisine yeni bir halka daha eklendi. ROG Strix Fusion 300 PNK, oyunculara yönelik olarak geliştirilen ve hayli iyi ses sistemine sahip olan bir kablosuz kulaklık. Ancak detaylı özelliklerine bakmadan önce isterseniz biraz ürünün tasarımından bahsedelim. Ürün, aslında ROG PNK LTD serisinin bir parçası. Rengiyle dikkat çeken kablosuz kulaklık dışında ROG Gladius II Origin optik sensörlü oyuncu faresi, Cherry MX mekanik ROG Strix Flare oyuncu klavyesi ve ROG Sheath oyuncu mouse pad'inin pembe sürümleri de oldukça dikkat çekici. 

Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

Kulaklığı kulağınıza taktığında dünyayla ilişkiniz kesiliyor denilebilir. Pembe rengiyle dikkat çeken ROG Strix Fusion 300 PNK, sesi kullanıcıya daha iyi verebilmek için özel hava geçirmez bölmeyle geliyor. Bu da sesin yalın bir şekilde oyuncuya ulaşması anlamına geliyor. 

Dahili 7.1 sanal çevresel ses desteğine sahip olan ürün sadece yüksek ses kalitesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda uzun saatler kulaklığı takacaklar için konfora da önem veriyor. Oyun oynarken saatlerini veren oyuncuların kulaklarını zorlamayan ROG Strix Fusion 300 PNK, yüksek konfor ve ses yalıtımı için yüzde 100 protein deri kulak yastıkları kullanıyor. 

Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

PC, Xbox, PlayStation desteğine sahip olduğu gibi mobil cihazlarla da uyumlu çalışan ürün, sunduğu derin baslarla da dikkat çekiyor. Üründe kullanılan metal kapaklar, seste bozulmayı önlüyor. Bu da elbette ses kalitesinin artması demek.

USB 2.0 ve 3.5 mm desteğine sahip olan ROG Strix Fusion 300 PNK, üzerinde bulunan ayarlanabilen ve tamamen içeri toplanabilen mikrofon, sağ kulaklığın içine giriyor. Bu sayede, mikrofon içerideyken pembe renkte bir kesinti olmuyor. 

Kapsamlı inceleme: ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK

Ürünün fiyatı mağazadan mağazaya değişmekle birlikte ortalama 1000 TL'ye satılıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?